Que espere el temblor, no tenemos alerta

Nos dicen que no está claro qué provocó más temor y preocupación, si el temblor de 7.4 grados que sacudió ayer a Chiapas o la omisión de la entidad a cargo de Eduardo Ramírez, de contar con un sistema de alertamiento para que los ciudadanos puedan reaccionar oportunamente y así se eviten tragedias mayores. “Todavía en Chiapas no tenemos alertas. Ya se contrató el proyecto, está por empezarse a instalar en el próximo mes y a finales del año ya tendremos las alertas instaladas que desafortunadamente no tenemos en Chiapas”, reveló ayer el secretario de Protección Civil del estado, Mauricio Cordero. Será pues hasta finales de año cuando los chiapanecos cuenten con este sistema que ayer poco antes de las nueve de la mañana echaron de menos. Si bien los reportes de diversas dependencias indican que el saldo del sismo hasta ahora no ha sido mayor, lo cierto es que sí hubo algunos inmuebles que lo resintieron.