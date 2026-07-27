Detienen a ‘El Tío’, presunto operador financiero de ‘Los Chapitos’

La Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en Mazatlán, Sinaloa, a Ricardo Ozuna Tirado, alias “El Tío”, identificado por las autoridades como operador financiero y líder de una célula vinculada a “Los Chapitos”.

El hombre, de 49 años, figuraba como objetivo prioritario dentro de las investigaciones contra generadores de violencia en la entidad. Durante el despliegue también quedaron bajo custodia otras cinco personas relacionadas con la misma organización, entre ellas una de nacionalidad estadounidense.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, labores de inteligencia permitieron ubicar dos inmuebles presuntamente utilizados para actividades delictivas. Personal federal mantuvo vigilancias fijas y móviles antes de establecer un cerco alrededor de las propiedades.

“Derivado de labores de inteligencia e investigación acompañadas de vigilancias fijas y móviles, agentes de seguridad identificaron en el municipio de Mazatlán, dos inmuebles utilizados para la comisión de delitos, por lo que implementaron un cerco de seguridad que dio como resultado la detención de seis personas relacionadas con actividades delictivas”, se explicó en el comunicado.

En una acción coordinada en Mazatlán, Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y el Centro Nacional de Inteligencia detuvieron a seis personas, entre ellas a Ricardo “N”, alias “El Tío”, operador financiero y uno de los principales líderes de una célula delictiva… pic.twitter.com/XzowivBoIU — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 27, 2026

Ozuna Tirado fue capturado junto con cinco integrantes más del grupo durante la intervención coordinada por las fuerzas federales, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

De acuerdo con la información que circula, los otros cinco detenidos durante el operativo fueron identificados como: Alejandro Coronel Reyes Jr. (de nacionalidad estadounidense), Jano Alonso López Ruiz, José Manuel Félix Covarrubias, José Manuel Sosa Carrasco y Marcelo Eduardo Mendoza Ramírez.

Durante el despliegue, las fuerzas federales aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos, dosis de droga, al menos 100 mil dólares en efectivo, teléfonos celulares, equipos de cómputo y un par de vehículos.

Además del material localizado, las autoridades pusieron bajo resguardo las dos propiedades relacionadas con la operación. Los seis detenidos y los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público federal, encargado de determinar su situación jurídica.

“Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad refrenda su compromiso de fortalecer las labores de inteligencia e investigación para detener a generadores de violencia, desarticular estructuras delictivas y contribuir a la construcción de la paz en el país”, finalizaron las autoridades federales.

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LMCT