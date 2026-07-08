Ejército abate a ‘Texas’, operador clave de ‘Los Chapitos’ en Culiacán

El Ejército abatió en Culiacán a Cristhian Guadalupe “N”, alias “Texas”, a quien Omar García Harfuch ubicó como jefe de plaza de Los Chapitos y principal generador de violencia en la capital sinaloense.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana lo relacionó con homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos, delitos que lo colocaban dentro de los más altos mandos del brazo operativo de la facción encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que el operativo derivó de trabajos de inteligencia central y abarcó acciones el 7 y 8 de julio en Culiacán. En esas intervenciones participaron militares y el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

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Según el comunicado castrense, las fuerzas federales y estatales capturaron a cuatro integrantes de una célula delictiva del Cártel de Sinaloa o del Pacífico, facción “Los Menores”. La dependencia señaló que la última operación terminó en un ataque contra el personal militar, cuyos elementos respondieron para proteger su integridad.

En Culiacán, Sinaloa, elementos de @Defensamx1, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, desarticularon una célula delictiva de “Los Chapitos”, generadora de violencia en la entidad.

Durante la operación, el personal militar fue agredido y, al repeler el… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 8, 2026

Cristhian Guadalupe ocupaba la jefatura de plaza en Culiacán desde el 23 de mayo de 2025, después de la muerte de Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias “La Perris” o “El 27”, de acuerdo con Defensa. La Sedena lo señaló desde entonces como principal generador de violencia en Sinaloa.

A partir de ese relevo, la autoridad lo responsabilizó de ordenar homicidios contra grupos rivales, secuestros, extorsiones y robo de vehículos. Dicho perfil lo colocó dentro de la estructura operativa de “Los Menores”, la facción asociada a Los Chapitos.

El grupo de “Los Menores” es señalado como una estructura con células armadas dedicadas a controlar territorios, disputar zonas con grupos rivales y sostener actividades delictivas como homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos.

Durante el despliegue, el Ejército aseguró una ametralladora, siete fusiles de asalto, dos granadas de fragmentación, 42 cargadores y 3 mil 170 cartuchos de diversos calibres. También decomisó 100 dosis de cocaína, equipo táctico, radios de comunicación y dos vehículos. El material quedó bajo resguardo ministerial como parte de la investigación federal abierta en Sinaloa.

Este golpe se suma a la captura reciente de otros operadores señalados por Defensa dentro del Cártel del Pacífico. En ese recuento aparecen Gabriel “N”, alias “Gabito”; Misael “N”, “El Güero Pink”; Alexis “N”; Israel “N”; Daniel Alfredo “N”, “El Cubano”, y Osmar Oswaldo “N”, “El Patas”. La dependencia sostuvo que estas acciones impactan las capacidades operativas y logísticas del grupo criminal.

La Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, mantiene bajo custodia a las cuatro personas capturadas y al material asegurado. El Ministerio Público federal continuará las investigaciones, diligencias periciales y revisión jurídica del caso.

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MSL