Defensa mantiene puente logístico para enviar 28 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela

Secretaría de la Defensa Nacional traslada en tractocamiones ayuda humanitaria a Venezuela.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional mantienen un puente logístico para hacer llegar ayuda humanitaria a las comunidades afectadas en Venezuela tras los sismos registrados el pasado 24 de junio.

Como parte del apoyo ofrecido por México, personal militar trasladó 28 toneladas de víveres e insumos por vía terrestre donados por la comunidad venezolana, sociedad civil, iniciativa privada e instituciones educativas.

Secretaría de la Defensa Nacional mantiene ayuda a Venezuela. ı Foto: Cortesía

En tractocamiones, los donativos fueron trasladados desde el Centro de Acopio del 19/o. Batallón de Infantería, en la Ciudad de México, hasta la Administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz, desde donde continuará su recorrido por vía marítima con destino a Venezuela.

Entre el cargamento que será entregado a la población afectada, se encuentran:

Despensas

Alimentos no perecederos

Insumos médicos

Artículos de limpieza

Herramientas

Lo anterior, destacó la Secretaría de la Defensa Nacional, es resultado de una operación coordinada que refleja la capacidad de planeación, organización y ejecución del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional para movilizar los recursos.

cehr