Defensa mantiene puente logístico para enviar 28 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional mantienen un puente logístico para hacer llegar ayuda humanitaria a las comunidades afectadas en Venezuela tras los sismos registrados el pasado 24 de junio.
Como parte del apoyo ofrecido por México, personal militar trasladó 28 toneladas de víveres e insumos por vía terrestre donados por la comunidad venezolana, sociedad civil, iniciativa privada e instituciones educativas.
En tractocamiones, los donativos fueron trasladados desde el Centro de Acopio del 19/o. Batallón de Infantería, en la Ciudad de México, hasta la Administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz, desde donde continuará su recorrido por vía marítima con destino a Venezuela.
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Entre el cargamento que será entregado a la población afectada, se encuentran:
- Despensas
- Alimentos no perecederos
- Insumos médicos
- Artículos de limpieza
- Herramientas
Lo anterior, destacó la Secretaría de la Defensa Nacional, es resultado de una operación coordinada que refleja la capacidad de planeación, organización y ejecución del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional para movilizar los recursos.
cehr