Captura de ‘El Güero Pin’, operador de Los Chapitos desata despliegue federal en Escuinapa

Bloqueos carreteros, unidades incendiadas y presencia militar marcaron la tarde de este jueves en Escuinapa, al sur de Sinaloa, después de un operativo federal y estatal en la zona de Isla del Bosque contra objetivos de la delincuencia organizada.

Fuerzas del Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Policía Estatal Preventiva participaron en esta operación, que dejó como saldo la captura de Misael Guerrero Pérez, alias “El Güero Pin”, e Hilario Martínez Gómez, esto de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Guerrero Pérez es señalado como presunto operador de alto nivel de la facción de Los Chapitos en esa región controlada por el Cártel de Sinaloa. La autoridad estatal sólo lo identificó como un “líder relevante” con operación en el sur del estado.

TE RECOMENDAMOS: Seguridad Asesinan a buscadora Patricia Negrete al salir de su trabajo en Pénjamo

Junto con ‘El Güero Pin’ también cayó el ex director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa, según información difundida por medios locales y nacionales tras el despliegue.

🚨Se registran enfrentamientos y la detención de un presunto líder criminal en Escuinapa, Sinaloa



Habitantes de la sindicatura de Isla del Bosque reportaron balaceras, lo que obligó a familias a resguardarse en sus hogares.



La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó… — Azucena Uresti (@azucenau) June 25, 2026

“Este jueves 25 de junio de 2026 se llevó a cabo un operativo interinstitucional, en el que fue detenido, en el municipio de Escuinapa, un líder relevante de la delincuencia organizada que operaba en la zona sur del estado”, informó la dependencia estatal.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron el traslado aéreo de uno de los capturados en un helicóptero militar, bajo custodia de elementos federales.

Después del aseguramiento, civiles armados colocaron vehículos en distintos accesos a la cabecera municipal y quemaron al menos dos tractocamiones, según reportes retomados por la prensa estatal y nacional. Habitantes de Escuinapa reportaron detonaciones, cierres a la circulación y comercios cerrados de forma temporal en puntos cercanos a Isla del Bosque, Teacapán y Cristo Rey.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa afirmó que las corporaciones mantuvieron presencia en la zona para recuperar el orden tras los hechos registrados alrededor del operativo. “En estos momentos, la situación se encuentra bajo control”, señaló la institución en su reporte público.

Autoridades estatales pidieron a la población consultar canales oficiales, atender recomendaciones de seguridad y reportar emergencias al 911. Para denuncias anónimas, mantuvieron disponible el número 089.

La #SSPSinaloa informa que, este jueves 25 de junio de 2026 se llevó a cabo un operativo interinstitucional, en el que fue detenido, en el municipio de Escuinapa, un líder relevante de la delincuencia organizada que operaba en la zona sur del estado.



El Grupo Interinstitucional,… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) June 25, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT