Asesinan a buscadora Patricia Negrete al salir de su trabajo en Pénjamo.

Integrantes de colectivos de búsqueda en Guanajuato denunciaron el asesinato de la activista Patricia Negrete Tafoya, ocurrido el pasado martes 23 de junio, al salir de su trabajo en el Hospital Regional de Pénjamo.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó el asesinato de Patricia Negrete Tafoya, activista e integrante del colectivo "Una Promesa por Cumplir“, quien realizaba labores de búsqueda desde 2021 tras la desaparición de su hermana, Laura Angélica.

De acuerdo con los reportes ministeriales, el ataque ocurrió cuando la víctima acababa de concluir su jornada laboral.

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📣🚨#AlertaDefensoras MÉXICO / Asesinan en Pénjamo, Guanajuato, a la defensora buscadora Patricia Negrete, del colectivo “Una promesa por cumplir”.

⚠️Van al menos cinco buscadoras asesinadas este año en México, cuatro en el estado de Guanajuato.

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Mientras circulaba a bordo de una motocicleta sobre el bulevar principal del municipio de Pénjamo, fue interceptada por sujetos armados, quienes abrieron fuego para posteriormente darse a la fuga.

El cuerpo de la activista quedó tendido en la vía pública, en las inmediaciones del Hospital Regional de Pénjamo. A pesar de la inmediata movilización de los paramédicos el personal de salud confirmó que Negrete Tafoya ya no presentaba signos vitales al momento de recibir los primeros auxilios.

El lugar fue acordonado por elementos de seguridad para permitir que los peritos de la Fiscalía estatal recolectaran los indicios balísticos e iniciaran las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.

Con este hecho, suman 9 personas buscadoras asesinadas y 6 más desaparecidas en el estado desde 2018 a la fecha.

Acusan vacío de información y la falta de justicia

En este sentido, los 450 colectivos denunciaron la persistencia de agresiones de grupos criminales, indiferencia social y revictimización institucional en la entidad.

A través de un pronunciamiento, las familias de los colectivos señalaron que el vacío de información y la falta de justicia han generado zonas de silencio y un ambiente de impunidad, que profundiza los riesgos de quienes sobreviven a la violencia.

De acuerdo con las organizaciones, existe una insuficiencia de datos públicos respecto a los avances de las indagatorias, las líneas de investigación, los resultados obtenidos y el número de personas detenidas por las autoridades estatales.

Exigen informe a mandos estatales

Ante esta situación, los defensores de derechos humanos instaron directamente a la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y al fiscal general del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, a presentar un informe público detallado sobre el estado de las investigaciones relacionadas con homicidios, desapariciones y atentados en contra de miembros de colectivos de búsqueda.

Los colectivos manifestaron que, a pesar de los recientes cambios en la conducción de la Fiscalía General del Estado —que estuvo bajo la gestión de Carlos Zamarripa Aguirre y actualmente es encabezada por Gerardo Vázquez Alatriste—, se mantienen prácticas institucionales que limitan el acceso efectivo a la verdad, la reparación, la justicia y la rendición de cuentas.

Petición de medidas urgentes de protección

Debido a que las labores de localización se desarrollan en territorios controlados por grupos delictivos y marcados por el miedo, los activistas solicitaron de manera urgente a la gobernadora fortalecer los mecanismos de protección y el acompañamiento para las familias buscadoras, ante la falta de garantías de seguridad por parte de las instituciones locales.

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JVR