San Luis Potosí integra perros robot a seguridad pública estatal

El despliegue inicial de estas unidades robóticas tendrá lugar en el recinto de la Feria Nacional Potosina.

San Luis Potosí refuerza su estrategia de seguridad con la incorporación de perros robot, una medida que busca proteger a las familias potosinas y a los visitantes. Estos dispositivos tecnológicos, presentados por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, actuarán como primeros respondientes en situaciones de riesgo, brindando apoyo crucial a las fuerzas del orden.

Equipados con inteligencia artificial y tecnología avanzada, los cuatro perros robot están diseñados para ingresar a zonas de difícil acceso, realizar reconocimientos preventivos y transmitir información en tiempo real. Su operación remota permitirá enviar imágenes y datos a los centros de mando, facilitando la identificación de rutas seguras y ofreciendo un panorama detallado antes de la intervención humana. Esto se traduce en decisiones más rápidas y seguras para los elementos de seguridad.

La primera fase de despliegue de estos innovadores equipos será en la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026. Durante este evento masivo, los perros robot apoyarán labores de prevención, vigilancia y reconocimiento en áreas estratégicas y de alta concentración de personas. Su presencia en la FENAPO 2026 busca garantizar un entorno más seguro para todos los asistentes, trabajando en coordinación con los cuerpos de seguridad.

El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, encabezó la presentación de los nuevos dispositivos tecnológicos de exploración. ı Foto: Especial.

La integración de esta tecnología no reemplaza el valioso trabajo policial, sino que amplía significativamente las capacidades de las corporaciones. Al reducir la exposición de los agentes a situaciones peligrosas, San Luis Potosí se posiciona como un referente en México en la aplicación de inteligencia artificial para la seguridad pública, priorizando la integridad de sus elementos.

El Gobernador Ricardo Gallardo destacó el compromiso de su administración con la seguridad. “Desde el primer día, la seguridad de las familias potosinas y de quienes nos visitan ha sido una prioridad. Hemos invertido en patrullas, vehículos blindados y equipo especializado, además de sumar nuevos elementos. En tecnología e inteligencia, no hemos quitado el dedo del renglón, buscando policías mejor preparados y protegidos”, afirmó.

Estos equipos también podrán intervenir en operativos preventivos, vigilancia de instalaciones estratégicas y situaciones que representen un riesgo. La ciudadanía tendrá la oportunidad de participar en una dinámica para ponerles nombre a estos nuevos aliados tecnológicos, fomentando la cercanía y el sentido de pertenencia con las herramientas que velarán por su bienestar.

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JVR