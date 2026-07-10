Miles respaldan a Ricardo Gallardo en San Luis Potosí; anuncian más obras para la Huasteca

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezó el encuentro regional para evaluar el impacto de los programas sociales en los municipios del oriente.

Más de 80 mil personas se congregaron en San Luis Potosí y Ciudad Valles para respaldar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y al gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Estos encuentros masivos, que sumaron más de 30 mil asistentes en Ciudad Valles y 50 mil en la capital potosina en solo dos días, refuerzan el apoyo al movimiento gallardista en el estado.

Durante los eventos, el gobernador Gallardo Cardona anunció importantes proyectos de infraestructura para la región Huasteca. Destacan la construcción de 100 carreteras, un nuevo hospital y la ampliación del sistema de transporte gratuito Red Metro, que conectará Tamazunchale con Ciudad Valles y, posteriormente, con la capital potosina.

Ignacio Segura Morquecho, secretario general del PVEM en San Luis Potosí, destacó la importancia de la Huasteca en la edificación de la corriente política. “Aquí nos conocemos, nos saludamos de mano. Esa cercanía no se improvisa, se construye con los años”, afirmó, subrayando la conexión con la comunidad.

La senadora Ruth González Silva enfatizó que el crecimiento de la infraestructura terrestre marca el fin del rezago institucional en las localidades. ı Foto: Especial.

Destacan esencia del proyecto

Ricardo Gallardo Juárez, iniciador de la agrupación ciudadana, enfatizó que la esencia del proyecto es responder con hechos. Mencionó obras ya realizadas en la región, como el transporte público gratuito en Ciudad Valles, mejoras en movilidad, infraestructura y el fortalecimiento de programas sociales y educativos.

El gobernador Gallardo Cardona afirmó que el respaldo de miles de familias huastecas representa la fortaleza de un proyecto que inició hace veinte años para cambiar el rumbo de San Luis Potosí. “Muchos dijeron que era imposible transformar nuestro estado; hoy los hechos demuestran exactamente lo contrario”, señaló.

El mandatario potosino recordó que la Huasteca permaneció décadas en el abandono. Su administración, dijo, decidió revertir esa realidad con inversión pública, infraestructura, programas sociales y oportunidades. “No aparecemos solo cuando hay elecciones; nos encuentran recorriendo las comunidades, escuchando a la gente y regresando con resultados”, puntualizó el jefe del Ejecutivo estatal.

La senadora Ruth González Silva aseguró que la participación en Ciudad Valles refleja la confianza de las familias potosinas en una iniciativa que ha demostrado con resultados que la transición es posible. “Hoy sí tenemos gobernador. Hoy sí hay quien cumple para todas y todos”, expresó, refrendando el compromiso del equipo del Partido Verde.

La legisladora concluyó que la organización social seguirá avanzando con la misma convicción. “Es tiempo de mujeres. Es tiempo de seguir construyendo un San Luis Potosí donde nuestras hijas, nuestros hijos y sus familias sigan mejorando su calidad de vida", afirmó, proyectando un futuro de bienestar y desarrollo para la región.

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JVR