Partido Verde San Luis Potosí festeja 20 años; Ricardo Gallardo consolida apoyo

El mandatario estatal Ricardo Gallardo Cardona encabezó el mensaje principal frente a decenas de miles de simpatizantes de las cuatro regiones.

San Luis Potosí fue testigo de una masiva concentración ciudadana que celebró dos décadas de un movimiento político y social. Más de 50 mil personas se reunieron en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina para refrendar su apoyo al proyecto encabezado por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, destacando la evolución y el impacto en la vida de los potosinos. Este encuentro subrayó la fuerza y unidad de una iniciativa que, desde sus inicios, prometió un cambio tangible para el estado.

El movimiento, conocido como Gallardismo, nació hace 20 años con la convicción de transformar San Luis Potosí, buscando un nuevo rumbo basado en la cercanía con la gente y resultados. Ignacio Segura Morquecho, secretario general del Partido Verde en el estado, recordó los inicios: “Qué gusto ver este lugar lleno. Qué gusto encontrarnos otra vez. Comenzamos a construir este movimiento cuando parecía imposible lo que hoy estamos viviendo, pero también qué gusto ver tantas caras nuevas que decidieron sumarse porque creen en este proyecto.”

En su intervención, la Senadora Ruth González Silva recordó las etapas iniciales de brigadeo y resistencia que cimentaron el triunfo electoral. ı Foto: Especial.

Como muestra de su crecimiento, el evento formalizó la incorporación de 3 mil transportistas de las cuatro regiones del estado, quienes manifestaron su respaldo al reconocer los avances en infraestructura, movilidad y bienestar para las familias potosinas.

El Gobernador Gallardo Cardona rememoró que la causa ciudadana fue impulsada por mujeres y hombres liderados por Ricardo Gallardo Juárez, quienes recorrieron cada rincón del estado convencidos de que las familias merecían mejores oportunidades y un futuro distinto a la “herencia maldita” que prevaleció por décadas.

Desde entonces, el proyecto se consolidó como una alternativa que enfrentó el rezago y el abandono. El mandatario estatal enfatizó que la administración ha demostrado con hechos que la transformación es posible. “El cambio ya no es una promesa. Hoy se recorre en nuestras carreteras, se ve en las obras que llegaron donde antes nadie volteaba, se vive en las oportunidades que hoy tienen miles de familias", afirmó.

La Senadora Ruth González Silva reforzó la idea de que la transición en San Luis Potosí comenzó mucho antes de la victoria de 2021, con miles de ciudadanos sumándose al proyecto desde 2006. “Hoy estamos viviendo un verdadero cambio. Durante estos 20 años nos hemos unido y cada día somos más quienes creemos en este proyecto que está transformando la calidad de vida de las y los potosinos”, señaló.

Ricardo Gallardo Cardona reconoció a quienes han sido parte de esta historia, especialmente a quienes caminaron junto a la gente desde el inicio, creyeron cuando parecía imposible y entendieron que la política tiene sentido al mejorar la vida de las personas. Aseguró que la organización social seguirá creciendo con la misma cercanía, escuchando a las familias y respondiendo con resultados, consolidando la transformación de San Luis Potosí.

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JVR