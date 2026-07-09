Educación Edomex: Delfina Gómez y maestros pactan mejoras laborales 2026

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la firma del convenio laboral que impactará positivamente en la economía de miles de familias.

Miles de maestros en el Estado de México verán mejoras significativas en sus condiciones laborales y económicas. El Gobierno estatal y el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) acordaron un incremento del 4% al sueldo base, un 4% en labores docentes y un 5% en el apoyo para despensa. Este pacto, firmado en Toluca, fortalece los derechos del magisterio mexiquense.

Estas mejoras se suman a un fortalecimiento salarial del 5% aplicado desde enero y un 2% adicional a partir de septiembre. El convenio incluye becas para posgrado, titulación, estudios en el extranjero, apoyos para jefas de familia y el Fondo de Apoyo a la Vivienda, para el bienestar integral docente.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó la importancia del diálogo en este proceso. “Este acuerdo es resultado de la suma de voluntades para que a las y los maestros les vaya bien, garantizando sus derechos laborales, económicos y profesionales”, afirmó la mandataria estatal.

Comisiones negociadoras del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México pactaron las cláusulas para el fondo de vivienda y posgrados. ı Foto: Especial.

Se contemplan prestaciones asistenciales: apoyos para rehabilitación, respaldo por fallecimiento o desastres naturales, y licencias con goce de sueldo por enfermedad grave. Además, se asegura la continuidad en el mantenimiento de Casas de Descanso y Centros de Desarrollo y Bienestar Infantil.

Miguel Ángel Hernández Espejel, titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), subrayó que estas mejoras contribuyen a los principios de la Nueva Escuela Mexicana, reconociendo que el bienestar docente es clave para una educación de calidad en la entidad.

El magisterio mexiquense, que atiende la matrícula educativa más grande del país, es fundamental para el sistema de enseñanza nacional. La Gobernadora Gómez reconoció el trabajo de docentes y funcionarios negociadores. Jenaro Martínez Reyes, Secretario General del SMSEM, enfatizó que este convenio fortalece el poder adquisitivo de las maestras y maestros, reflejando el compromiso del Gobierno estatal con el sector educativo y la estabilidad laboral.

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JVR