Delfina Gómez refuerza seguridad en Edomex; aprueban plan estatal

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez exhortó a los presidentes municipales a incrementar el patrullaje de proximidad en los barrios mexiquenses.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la Décima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Toluca, donde se aprobó el Programa Estatal de Seguridad. El objetivo es fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para garantizar la paz y tranquilidad de las familias mexiquenses.

La mandataria hizo un llamado enérgico a presidentes municipales para que sus policías mantengan presencia constante en calles, colonias y barrios. Subrayó que la proximidad ciudadana y la reacción inmediata son herramientas clave para prevenir delitos.

Ven al Edomex como referente nacional

Marcela Figueroa Franco, Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reconoció al Estado de México como referente nacional. Destacó la eficaz implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, alineada a sus cuatro ejes.

Figueroa Franco resaltó un logro significativo: de octubre de 2024 a junio de 2026, la entidad disminuyó 58 por ciento los homicidios dolosos. Esta reducción supera el promedio nacional y posiciona al estado como ejemplo de coordinación, citando la “Operación Enjambre”.

La Gobernadora Gómez Álvarez enfatizó la importancia de que cada orden de gobierno cumpla sus responsabilidades. “Cuando trabajamos coordinados y respetando nuestras competencias, quien gana sin duda alguna son las familias mexiquenses”, afirmó, reforzando el esfuerzo conjunto.

El diseño operativo coordinado con la administración de Claudia Sheinbaum Pardo permitió disminuir sustancialmente la incidencia de delitos de alto impacto. ı Foto: Especial.

Llaman a aprovechar reuniones

Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad estatal, añadió que la sesión es un espacio vital para analizar necesidades regionales y definir acciones conjuntas en procuración de justicia, prevención del delito y protección integral.

Durante la sesión, además del programa rector, se aprobó la convocatoria para integrar el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. También se validaron los acuerdos para su publicación en la Gaceta del Gobierno, garantizando transparencia.

Se designó a los ediles de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, y de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, como representantes en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal. El evento contó con la presencia de mandos de la Guardia Nacional, Defensa, Poder Judicial y Legislativo, evidenciando el compromiso interinstitucional.

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JVR