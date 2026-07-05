Sheinbaum y Delfina Gómez reconocen participación de la Selección Mexicana en el Mundial

Desde el Neza Fut Fest, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez reconocieron la participación de la Selección Mexicana tras su último partido del Mundial disputado contra Inglaterra.

“¡Gracias, Selección Mexicana, por hacer vibrar a todo México durante este Mundial! Cada partido estuvo lleno de emoción, demostrando su esfuerzo y corazón por representar a nuestra hermosa nación. Hoy lo dieron todo en la cancha y les reconocemos esa dedicación. ¡Ánimo! Cabeza levantada que esta generación, con jóvenes talentosos, nos dará muchas alegrías en un futuro”, dijo Delfina Gómez en sus redes sociales.

Un abrazo entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez. ı Foto: Cortesía

Junto al presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, ambas mandatarias se unieron a las porras de la afición mexiquense, quien en ningún momento dejó de alentar al equipo mexicano y compartió el ánimo de confianza.

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Durante el partido, la Presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez vivieron los dos goles anotados por el tricolor, se tomaron fotos con las y los asistentes y disfrutaron este espacio que busca fortalecer la unión social.

El gobierno del Estado de México invitó a las y los mexiquenses a seguir el Mundial desde los 14 Destinos Futboleros ubicados en las plazas públicas de los pueblos mágicos, el barrio mágico y la capital mexiquense, donde se ofrecen diversas actividades recreativas, gastronomía tradicional, artesanías y mucho más.

cehr