Edomex reduce 60% homicidios dolosos; seguridad mejora en la región

El promedio diario de homicidios dolosos en la entidad mexiquense registró un descenso notable al pasar de 6.6 a 2.7 casos detectados.

La seguridad en el Estado de México muestra una mejora tangible para sus habitantes. Los homicidios dolosos han disminuido un 60% en el último periodo, un dato que impacta directamente en la tranquilidad de miles de familias mexiquenses.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el promedio diario de estos crímenes pasó de 6.6 a 2.7 casos entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, reflejando un avance significativo en la lucha contra la violencia en la entidad.

Esta baja en la incidencia delictiva se enmarca en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Un actor clave en estos resultados es el Mando Unificado Oriente, que opera en 15 municipios de la región.

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Dicha coordinación logró una reducción del 35% en homicidios en su zona de influencia. Además, en una semana reciente, del 4 al 10 de junio, este mando evitó que ciudadanos pagaran más de nueve millones de pesos por extorsión, un golpe directo a la delincuencia organizada.

Valle de Chalco refuerza parque vehicular

En un esfuerzo complementario, la Gobernadora DelfinaGómez Álvarez entregó recientemente 32 patrullas a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Valle de Chalco. Esta inversión de 22.1 millones de pesos mexicanos, provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), busca fortalecer la capacidad de respuesta y prevención del delito.

Las nuevas unidades, tipo pick up de doble cabina, están equipadas con tecnología de videovigilancia de 360 grados. Esta característica es crucial para la identificación de personas con reporte de desaparición o con órdenes de aprehensión, mejorando así la capacidad de reacción policial y la búsqueda de justicia.

Los resultados actuales forman parte de una coordinación profunda entre los tres niveles de gobierno para pacificar el territorio estatal. ı Foto: Especial.

Destacan coordinación entre los tres niveles de gobierno por el Edomex

Al respecto, la mandataria mexiquense subrayó la importancia de la colaboración: “El trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno coloca en el centro de las decisiones el bienestar del pueblo, con el objetivo de construir espacios libres de violencia en el territorio estatal".

Estos esfuerzos reflejan una estrategia integral que busca no solo reducir los índices delictivos, sino también reconstruir el tejido social y la confianza ciudadana en las instituciones. La disminución de los homicidios dolosos es un indicador clave en el camino hacia un Estado de México más seguro.

Este objetivo es central dentro de lo que se ha denominado el “Segundo Piso de la Transformación” en la entidad. La continuidad de estas acciones y la inversión en equipamiento y coordinación interinstitucional son fundamentales para consolidar los avances y garantizar un entorno de paz para todos los mexiquenses.

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JVR