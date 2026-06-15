Nueva obra vial en el Edomex: el Paso Peñón Texcoco beneficiará a 2 millones de personas

Vecinos de la Zona Oriente del Estado de México verán una mejora significativa en su movilidad diaria con el inicio de las obras del Paso Superior Vehicular Peñón Texcoco y Avenida 602. Este proyecto vial busca aliviar la congestión vehicular que afecta a millones de personas, prometiendo trayectos más rápidos y seguros.

La construcción de esta infraestructura es resultado de un esfuerzo coordinado entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y la Gobernadora Delfina Gómez. Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, destacó la importancia de esta colaboración para concretar proyectos esperados por la comunidad mexiquense.

El Secretario Duarte enfatizó que esta obra es una respuesta directa a una necesidad apremiante. “Esto es gracias al trabajo y dedicación de la Presidenta Claudia Sheinbaum y nuestra Gobernadora Delfina Gómez, que estarán supervisando esta gran obra que vale la pena porque ya nos la merecíamos”, afirmó Duarte en un video difundido en sus redes sociales, subrayando su compromiso con los mexiquenses.

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La primera fase del Paso Superior Vehicular conectará la Autopista Peñón Texcoco con el Periférico Oriente. Una segunda etapa abordará el cruce de las vías de la Cuchilla del Tesoro. Esta estrategia integral desahogará puntos críticos de tráfico, reduciendo los tiempos de traslado y mejorando la calidad de vida de los habitantes de la región.

Conectar ciudades es brindar más oportunidades, acceso a educación, salud, empleo y desarrollo.

Hoy, la Gobernadora @delfinagomeza encabezó uno de los pasos más importantes para mejorar la conectividad entre la Zona Oriente del #EdoMéx y la #CDMX.



Con el compañero… pic.twitter.com/CvWMk8k0Gn — Horacio Duarte Olivares (@horacioduarteo) June 16, 2026

Más de dos millones de personas de municipios como Texcoco, Tepetlaoxtoc, Papalotla, Chiautla, Chiconcuac, Tezoyuca, Chicoloapan, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Ecatepec serán los principales beneficiarios. La obra impactará positivamente en la economía local y la conectividad regional, facilitando el acceso a centros de trabajo, escuelas y servicios esenciales.

Este proyecto forma parte de la Estrategia “2026, Año de las Obras en el Edomex”, una iniciativa para modernizar la infraestructura del estado y garantizar un desarrollo sostenible. La inversión en movilidad es fundamental para el crecimiento regional, demostrando un enfoque unificado ante demandas urgentes. Con el arranque de esta obra, la Zona Oriente del Estado de México se encamina hacia un futuro con mayor fluidez y mejor calidad de vida para sus residentes.

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JVR