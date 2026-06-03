Blindan Edomex 1,500 agentes por el Mundial

Con motivo del Mundial de futbol, el Estado de México anunció el despliegue de mil 500 efectivos y 238 unidades en los aeropuertos del estado y los principales accesos que colindan con la Ciudad de México, para cuidar la seguridad de los visitantes, los cuales, se espera, dejen una derrama económica de ocho mil millones de pesos (mmdp).

En conferencia de prensa, los secretarios de Desarrollo Económico, Laura González Hernández; de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda, y la titular de la Comisión Estatal de Parques Naturales y Fauna, Alma Diana Tapia, presentaron las acciones turísticas, culturales y de seguridad que se realizarán en la entidad en el marco del torneo deportivo internacional.

El titular de la Secretaría de Seguridad dijo que el despliegue se dará en los aeropuertos internacionales Felipe Ángeles (AIFA) y de Toluca (AIT), así como en las principales carreteras que conectan con la capital del país, además de otro adicional diseñado especialmente con motivo del posible alojamiento de visitantes que lleguen a la fiesta deportiva.

El Dato: ENTRE LOS 12 municipios que hacen colindancia directa con la CDMX están Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Huixquilucan, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y La Paz.

Añadió que en los 33 kilómetros que separan a la CDMX del AIFA habrá sistemas de videovigilancia y patrullas, que fueron renovadas y ahora tienen cámaras de videovigilancia 360 grados integradas con Inteligencia Artificial, para reconocimiento de placas y facial.

También dijo que habrá mayor vigilancia en el Circuito Exterior Mexiquense, en la autopista México-Pachuca, en la carretera libre a Tonanitla y en el entronque con el bulevar Manuel Ávila Camacho.

Agregó que se realizarán operativos en inmediaciones de zonas turísticas, principalmente en Teotihuacán, Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal y Malinalco.

“Adicional a eso, tenemos más de 20 mil cámaras conectadas desde transporte público, instituciones educativas, algunas plazas comerciales; 49 mil botones de pánico; drones. También estamos vinculados directamente al C5, para tener una cobertura total, dependiendo de la afluencia que tengamos en los diferentes sitios turísticos”, expuso.

1,300 hoteles conforman la infraestructura en el estado

Laura Teresa González destacó que el Estado de México es una de las entidades con la mayor capacidad en cuanto a unidades económicas, pues hay más de 106 mil establecimientos dedicados a los servicios turísticos, entre hoteles, restaurantes, giros de entretenimiento, bares, servicios artísticos, culturales y museos.

“Esto quiere decir que, entre hoteles, hospedajes Airbnb, restaurantes que van a estar transmitiendo el Mundial, centros nocturnos, bares, cines, museos, concentrados principalmente en los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca, Lerma, Atizapán de Zaragoza, el Valle de Toluca, será donde más se concentre la actividad económica”, dijo.