Chicoloapan tendrá nuevo hospital; ¿cuándo abre y a quiénes beneficiará?

La Presidenta de México y la Gobernadora hace una semana en la reunión que sostuvieron.

Chicoloapan contará con un nuevo Hospital General de Subzona del IMSS a partir de enero de 2027, como parte del Plan Oriente impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con el objetivo de fortalecer los servicios de salud para miles de familias del oriente del Estado de México.

El hospital forma parte del rescate de obras hospitalarias que permanecieron inconclusas durante años y que ahora serán puestas en operación para ampliar la capacidad de atención en esta zona de la entidad mexiquense.

¿A quiénes beneficiará?

El hospital brindará atención a más de 107 mil 854 habitantes de Chicoloapan y municipios cercanos, quienes contarán con servicios médicos más cercanos y oportunos.

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La unidad contará con 57 camas, ofrecerá atención en 10 especialidades médicas y estará equipada con servicios de Rayos X, Ultrasonido y Electrocardiografía, lo que permitirá ampliar la cobertura médica y reducir la saturación en otros hospitales de la región.

¿Cuándo iniciará operaciones?

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum se informó que el Hospital General de Subzona de Chicoloapan iniciará operaciones en enero de 2027, una vez concluyan los trabajos de equipamiento e instalación de la infraestructura necesaria para su funcionamiento.

Aunque el inmueble ya estaba construido, fue necesario completar obras y equipamiento indispensables para que pudiera brindar atención médica de manera segura y eficiente.

La apertura de este hospital representa uno de los proyectos de salud del Plan Oriente, estrategia conjunta de los gobiernos de México y del Estado de México que busca mejorar la calidad de vida de 10 millones de habitantes mediante obras de infraestructura, movilidad, educación, agua potable y servicios de salud.

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FGR