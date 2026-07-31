¿Quién es ‘El Yukito’, el integrante de ‘Los Mayitos’ detenido en Mocorito?

Esto sabemos de "El Yukito", detenido tras operativo federal en Mocorito, Sinaloa.

En uno de los operativos más destacados ejecutados recientemente en el norte del país, fue detenido “El Yukito”, considerado operador clave de la facción “Los Mayitos” del Cártel de Sinaloa (CDS).

La detención cobra relevancia al ocurrir en un momento tenso para esta región, pues desde hace tiempo se enfrentan las facciones “Los Chapitos” y “Los Mayos” por el control del Cártel, tras la detención del histórico líder Ismael “El Mayo” Zambada.

¿Quién es ‘El Yukito’?

De acuerdo con información oficial recogida por el diario La Jornada, el nombre real de “El Yukito” es Rosario Fidel Angulo Salazar.

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Fotografía de archivo de un operativo federal en Sinaloa. ı Foto: Cuartoscuro

Es hijo de Fredy Angulo Soto, identificado por el alias “El Yuko” o “El Viejo Yuko”.

Se presume que la herencia del mote, en diminutivo, represente una cesión de poder en la célula dirigida por “El Yuko”.

De esta forma, según la información disponible, “El Yukito” se habría desempeñado como jefe de plaza u operador de campo de una célula armada al servicio de “Los Mayitos”, facción del CDS encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”.

"El Yukito" fue identificado como presunto operador clave de la facción "Los Mayitos" del CDS. ı Foto: Especial

Según la misma información, entre las funciones de “El Yukito” habrían estado:

Seguridad y contención : Encargado de coordinar células de sicarios para evitar incursiones de la facción rival (Los Chapitos) en la zona del centro-norte de Sinaloa

Logística de movimiento : Control de brechas, rutas terrestres y caminos vecinales que conectan Mocorito con Guamúchil (Salvador Alvarado), Badiraguato y Culiacán

Generador de violencia: Señalado por autoridades de participar activamente en los enfrentamientos y bloqueos en la región

Sin embargo, la información disponible sobre “El Yukito” es limitada, y solo se saben detalles de su detención.

Fotografía de archivo de un operativo federal en Sinaloa. ı Foto: Cuartoscuro

La misma ocurrió en el municipio de Mocorito, Sinaloa, y estuvo a cargo del Ejército Mexicano (Defensa), Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR).

En la operación, a “El Yukito” le fueron asegurados:

Armamento de alto poder (fusiles de asalto)

Cargadores, cartuchos de diversos calibres y equipo táctico (chalecos, cascos, radios de comunicación)

Vehículos (algunos con reporte de robo o blindaje artesanal)

Fotografía de archivo de un operativo federal en Sinaloa. ı Foto: Cuartoscuro

En tanto, a su padre, “El Yuko”, se le ha identificado como operador histórico del Cártel de Sinaloa, hombre de confianza de la línea de Ismael “El Mayo” Zambada.

Durante años se le ha vinculado con el control de caminos vecinales, acopio de armamento, vigilancia de zonas rurales (halconeo a escala regional) y la logística local para evitar la entrada de grupos rivales a la zona serrana.

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