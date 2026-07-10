Suman 31 ataques con drones en lucha por Cártel de Sinaloa

Personal del Ejército mexicano detectó, el pasado 5 de marzo, tres drones realizando sobrevuelos irregulares sobre Navolato, Sinaloa, presuntamente operados por el crimen organizado. Con un fusil anti-dron, se procedió a inhibirlos y derribarlos.

Al menos 31 ataques con drones y el aseguramiento de casi seis mil artefactos explosivos improvisados colocaron a Sinaloa en una nueva fase de violencia, con tácticas utilizadas en guerras, y por guerrillas y organizaciones terroristas. La disputa entre Los Chapitos y la facción ligada a los herederos de Ismael Zambada, El Mayo, aceleró el uso de aeronaves comerciales para vigilar convoyes, ubicar campamentos y lanzar cargas contra posiciones rivales.

El informe La guerra de los herederos en Sinaloa: combatir el crimen en México bajo presión de EU, de International Crisis Group, registró esas agresiones entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025. El periodo coincide con la etapa más intensa de la ruptura interna del Cártel de Sinaloa, tras la entrega de Zambada García al gobierno estadounidense.

El Tip: El 11 de febrero, el gobierno de Estados Unidos cerró temporalmente el espacio aéreo en El Paso, Texas, por la presunta “incursión de drones de un cártel” mexicano.

Autoridades federales también decomisaron cerca de seis mil explosivos improvisados y 330 granadas de mano desde septiembre de 2025. Crisis Group ubicó los hallazgos dentro del aumento de capacidades operativas de las facciones, que mantuvieron las armas de fuego como principal recurso, pero sumaron tecnología aérea, minas y municiones adaptadas.

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Nueve de cada 10 homicidios en Sinaloa tuvieron relación con disparos, según los datos citados por la organización. Esa proporción confirma el peso del armamento convencional, aunque los drones modificaron la vigilancia del territorio, la preparación de emboscadas y la protección de rutas criminales.

42 ataques con drones se atribuyen al CJNG entre 2021 y 2025

La comparación nacional dimensiona el papel del estado. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales contabilizó 77 ataques con drones en México durante 2024, mientras Crisis Group identificó 31 casos en Sinaloa entre septiembre de ese año y noviembre de 2025. La cifra equivale a más del 40 por ciento de aquel registro, aunque los periodos difieren.

Ricardo Salazar Ortega, especialista en seguridad y conflictos urbanos, sostiene que estas aeronaves dejaron de cumplir sólo funciones de vigilancia o traslado de droga. Ahora, rastrean columnas armadas, localizan casas de seguridad, reconocen caminos serranos y obligan a sus rivales a invertir en inhibidores.

La principal ventaja, señala, no siempre está en la carga explosiva. La observación aérea permite anticipar desplazamientos, verificar si una posición quedó libre y ampliar el alcance de los “halcones”. El aparato no sustituye a las redes terrestres, pero ofrece imágenes en tiempo real y reduce la exposición de sus operadores.

Esa capacidad pasó de la experimentación a la logística criminal. Reportes revisados por Salazar Ortega señalan que autoridades localizaron en Rosario un dron, controles, baterías y 14 artefactos preparados para lanzamiento aéreo. Otros operativos en el sur localizaron explosivos, minas y vehículos con blindaje artesanal.

Fuera de Culiacán, la confrontación también ganó terreno. Crisis Group indicó que el Gobierno federal concentró alrededor de 80 por ciento de sus fuerzas en la capital estatal. Allí disminuyeron los bloqueos y choques abiertos, pero la disputa avanzó hacia comunidades rurales y rutas alejadas donde los drones dan una amplia ventaja.

HERENCIA TÉCNICA. México no desarrolló esta táctica de manera aislada. Salazar Ortega explica que el Estado Islámico mostró en Irak y Siria que un dron comercial podía reconocer posiciones y arrojar municiones. La guerra en Ucrania amplió esa doctrina con aparatos FPV, dispositivos baratos que transmiten imágenes al operador y pueden dirigirse hasta el objetivo.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) marcó la pauta nacional. Un reporte del Centro Nacional de Innovación, Tecnología y Educación contra el Terrorismo contabilizó 221 ataques atribuidos a organizaciones criminales entre 2021 y 2025. El CJNG concentró 42, la más alta entre los grupos identificados, aunque 136 quedaron sin autor confirmado.

Según Salazar Ortega, esa organización formó operadores y adaptó mecanismos para soltar explosivos desde el aire. Su experiencia convirtió al dron en una herramienta para disputar comunidades, hostigar autoridades y reforzar ataques. La organización sinaloense también adoptó esos métodos, pero su fractura interna aceleró el empleo de estas armas.

La posible relación entre el CJNG y Los Chapitos pudo acortar el aprendizaje tecnológico, de acuerdo con el especialista, aunque no existe información pública que pruebe el envío de pilotos o técnicos, si la hay de la amistad que surgió entre estos grupos después de la entrega de El Mayo Zambada.

Esta alianza también provocó respuestas defensivas entre las facciones. Integrantes vinculados con Mayito Flaco fueron capturados con equipos diseñados para interferir las señales de los drones, una medida que, según Salazar Ortega, refleja el peso que adquirió esta amenaza dentro de la guerra interna.

Investigaciones de Håvard Haugstvedt, Jan Otto Jacobsen, Kerry Chávez y Ori Swed, además de trabajos del Centro de Combate contra el Terrorismo de West Point, coinciden en que los drones comerciales ofrecen ventajas a grupos no estatales por su bajo costo, disponibilidad y fácil adaptación.

Piden a la FGR aclarar entrega a EU de piloto que trasladó al Mayo

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) rendir una explicación sobre por qué se extraditó a Estados Unidos al piloto que operó la aeronave en la que el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada fue extraído del país sin aviso alguno al Gobierno mexicano.

En la conferencia ofrecida por la FGR el miércoles se expuso que el piloto fue detenido en México, al encontrarse que mantuvo prácticas criminales dentro del mismo, y después fue entregado al gobierno estadounidense.

Consultada en su conferencia sobre por qué se extraditó al hombre, cuando pudo representar una pieza clave para que México tuviera algo de la información que Estados Unidos no le ha transparentado, la mandataria comentó que la Fiscalía es quien debe dar a conocer la explicación.

“La Fiscalía explicó ayer y ellos tienen que seguir dando esta información… La Fiscalía ayer lo informó y la fiscalía tendría que plantearlo y le pido al canciller que revise el caso para que podamos dar más información”, dijo.

La mandataria también comentó que no tiene claridad sobre si la entrega del piloto ocurrió durante el periodo de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR o es una acción de la actual administración de Ernestina Godoy, contexto en el cual también pidió a dicha instancia brindar una explicación.

“No tengo esa información yo. La fiscalía ayer la reportó. A ver si la fiscal puede darnos más información hoy mismo de esta particularidad para que les podamos informar”, dijo.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, mencionó que, según la información con la que él cuenta, esto se supo hasta después de la entrega del piloto, pero finalmente también es la FGR la que debe aclararlo.

“Lo que entiendo es que esta información es posterior a que se hace esta extradición, pero ésta es información que la FGR tendría que explicar”, dijo.

Respecto a la réplica del exembajador estadounidense Ken Salazar, a quien señala de haber mentido por negar que EU hubiera intervenido en territorio mexicano durante la extracción del narcotraficante, lo cual el jueves él negó de nueva cuenta, Sheinbaum Pardo insistió en que existe una contradicción, luego de que el FBI donó a un museo la aeronave en la que se sacó a El Mayo de México.

En una publicación en redes sociales, el exrepresentante diplomático sostuvo que dijo la verdad porque el avión y el operativo llevado a cabo en 2024 no estuvieron a cargo del gobierno, que entonces estaba a cargo del expresidente Joe Biden.

La mandataria respondió: “Lo que no explica es cómo es que el propio FBI presenta el avión en una feria como si hubiera sido un operativo del FBI, ésa es la contradicción. El exembajador dice lo mismo que dijo hace dos años, pero el problema es que recientemente se presenta el avión como un operativo del FBI en una feria, además de un reportaje que sale en un periódico. Pero el problema es que hay una contradicción y, de acuerdo con la Fiscalía, hay falta a la verdad por parte del exembajador”.

Dado este escenario, reiteró que lo ocurrido representa una violación a la soberanía, ya que el hecho de que se tratara de la captura de un criminal no justifica que se haya intervenido en territorio ajeno.

Al respecto, el canciller Velasco criticó la inconsistencia en las posturas con las que opositores al gobierno cuestionan el reclamo del Gobierno mexicano, cuando en el pasado hicieron la misma exigencia respecto al médico Humberto Álvarez Machain, señalado como corresponsable de la tortura y muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena, y que también fue extraido del país.

Rocha Moya rechaza acusaciones de EU y estar bajo custodia militar

| Por Elizabeth Hernández |

Rubén Rocha Moya volvió al debate público a 69 días de solicitar licencia como gobernador constitucional de Sinaloa. En un mensaje en redes sociales, defendió su separación del cargo, afirmó que acudió ante la Fiscalía General de la República (FGR) y rechazó versiones sobre un presunto resguardo militar.

El mandatario con licencia afirmó que solicitó separarse del cargo para enfrentar cualquier investigación sin la protección del fuero constitucional. Su decisión, dijo, partió de su “convicción de mexicano que confía en las instituciones y en las leyes de nuestro país”.

También aseguró que compareció ante la FGR y atendió las preguntas del Ministerio Público Federal de “manera puntual y veraz”. Rocha Moya sostuvo que su licencia tuvo como propósito permitir una indagatoria “con toda amplitud y sin cortapisa alguna por las autoridades competentes”.

El gobernador con licencia aseguró que, después de esa diligencia ministerial, su ubicación no ha cambiado. Según su versión, permanece en su domicilio de Culiacán desde el 1 de mayo, dato con el que respondió a las versiones sobre un supuesto traslado bajo resguardo federal.

La aclaración también a las versiones periodísticas sobre su situación de seguridad: “No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna. Es absolutamente falso”.

Poco después, su versión recibió respaldo institucional mediante una carta aclaratoria emitida por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. El documento calificó como falsas las publicaciones en medios nacionales, las cuales hablaron de un presunto operativo para cambiar de ubicación y llevar al gobernador con licencia a instalaciones militares para su resguardo.

Según la información de la Secretaría de Defensa, ninguna dependencia de ese gabinete reconoció una acción de ese tipo. La postura oficial sostuvo que “ambas versiones son absolutamente falsas”, en referencia a los señalamientos sobre un traslado encubierto y una supuesta protección del Ejército hacia Rocha Moya.

Desde esa comunicación, el Gobierno federal descartó que Rocha Moya se encuentre o haya permanecido en la novena Zona Militar, en la tercera Región Militar o en alguna otra instalación castrense del país. La aclaración también negó cualquier intervención para ocultar a una persona ante investigaciones mexicanas o extranjeras.

En la misiva se rechazó que el Gobierno de México actúe para proteger a personas frente a procesos legales. También afirmó que la política de cero impunidad se aplica “sin distinción de cargos, filiaciones políticas o relaciones personales”, y que sus resultados son públicos y verificables.

Frente a los señalamientos públicos, Rocha Moya afirmó que enfrenta una campaña basada en acusaciones sin sustento. Indicó que ha sido objeto de una “atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal alguno”. También volvió a proclamarse inocente y sostuvo que las acusaciones que se formularon en su contra por una oficina del gobierno de los Estados Unidos “son falsas”.

Ya en el tramo final, atribuyó los señalamientos a un ataque político: “Hoy queda claro que se trata de un ataque promovido desde la ultraderecha, con la pretensión de menoscabar la soberanía nacional y estigmatizar al movimiento de transformación a favor de los pobres más importante del continente”.