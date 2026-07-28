Cae Adrián ‘N’, alias ‘El 20’, presunto jefe regional del Cártel de Sinaloa

Detenido Adrián "N", alias "El 20", identificado como presunto jefe regional del Cártel de Sinaloa.

Adrián “N”, alias “El 20”, identificado como presunto jefe regional del Cártel de Sinaloa en seis municipios del sur de esa entidad del Pacífico, fue detenido este martes durante un operativo federal en Villa Unión, Mazatlán.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) también informó la detención de otro hombre, así como el aseguramiento de seis armas de alto poder, más de dos mil cartuchos, un vehículo y equipo táctico.

‘El 20′, relacionado con ataques contra el Ejército

“El 20” es señalado como cabecilla de las operaciones del Cártel de Sinaloa en los municipios de Mazatlán, Villa Unión, El Palmito, El Rosario, Concordia y Escuinapa. Además, es señalado de haber participado en una agresión en la que murieron cinco militares en Culiacán, el 30 de septiembre de 2016.

Asimismo, habría participado en ataques contra personal castrense en 2019 y 2023, durante los operativos para detener a Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, en Culiacán.

Ovidio Guzmán fue detenido en México en enero del 2023. ı Foto: Especial.

Durante la captura, las autoridades decomisaron dos ametralladoras calibre 7.62 milímetros, cuatro fusiles, 30 cargadores, 2 mil 158 cartuchos, un vehículo y equipo táctico.

En el operativo de este 28 de julio participaron elementos de la Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Ambos detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la FGR en Mazatlán “para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica”.

Se suma a otras detenciones relevantes

La Secretaría de la Defensa Nacional también recordó la captura de Gabriel “N”, alias “Gabito”, ocurrida el pasado 2 de junio en Mazatlán, Sinaloa.

“Gabito”, identificado como operador de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, estaría relacionado con el secuestro y homicidio de 10 trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver, desaparecidos desde el pasado 24 de enero en la comunidad El Verde, en el municipio de Concordia, al sur de Sinaloa.

Autoridades federales detuvieron a "El Gabito" o "El 80", según la ficha del RND. ı Foto: La Razón (con material Especial)

Las autoridades también relacionan a “Gabito” con la desaparición de los hermanos Javier, Omar y Gregorio Ramírez Sabino, así como de Óscar García Hernández, originarios del Estado de México y vistos por última vez el pasado 3 de febrero en Mazatlán.

Además, la Defensa destacó el abatimiento de Cristhian Guadalupe “N”, alias “Texas”, identificado como jefe de plaza en Culiacán, ocurrido el pasado 8 de julio durante un operativo para desarticular una célula delictiva de “Los Chapitos”.

Ejército abate a “Texas” ı Foto: Especial

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cehr