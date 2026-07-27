Vinculan a proceso a cuatro vinculados al Cártel de Sinaloa tras rescate de 31 migrantes

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de cuatro presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa por secuestro agravado y delincuencia organizada. Un juez federal ordenó prisión preventiva oficiosa contra Milagros Danae Tiznado Guzmán, Yadira Vázquez García, José Ismael Ruiz Galindo y Tomás Guerrero Pérez, alias “El Contador”.

Durante la audiencia inicial, el juzgador concedió tres meses para la investigación complementaria. La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó datos relacionados con movimientos bancarios de los imputados, además de un peritaje sobre identificación de voz.

“En la audiencia inicial, la FGR, por conducto de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó diversos datos de prueba, entre ellos, el análisis de movimientos bancarios de los hoy imputados y un dictamen pericial en materia de identificación de voz”, explicó la FGR en un comunicado.

Según la indagatoria, el caso comenzó en junio de 2024, después de que una persona denunció el secuestro de su hijo menor de edad y otros cuatro extranjeros. Las víctimas viajaban en un autobús por Escuinapa, Sinaloa, cuando cuatro sujetos armados las privaron de la libertad.

Fiscalía General de la República (FGR) ı Foto: Especial

El reporte señaló que los responsables establecieron contacto con familiares para exigir dinero a cambio de liberar al grupo. Días más tarde, autoridades federales efectuaron un cateo en una vivienda de la colonia Villa Galaxia, dentro del mismo municipio.

Como resultado de esa operación, los agentes rescataron a las cinco personas incluidas en la denuncia y localizaron a otras 26 de diversas nacionalidades. Todas permanecían retenidas dentro del inmueble inspeccionado.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación obtuvo autorizaciones judiciales para revisar seis propiedades en Mazatlán y Culiacán. Esas diligencias permitieron capturar a Tiznado Guzmán, Vázquez García y Ruiz Galindo.

Guerrero Pérez recibió una orden de aprehensión dentro del Centro Penitenciario “El Castillo”, donde ya se encontraba recluido. Tras la resolución, Ruiz Galindo ingresó al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 8 “Nor-Poniente”, en Guasave, mientras los otros tres acusados permanecieron en el penal estatal.

“A las personas mencionadas en este comunicado, se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”, finalizó la FGR en su comunicado.

La #FGR obtuvo vinculación a proceso para Tomás “N”, José “N”, Milagros “N” y Yadira “N”, por la posible participación en los delitos de secuestro agravado y delincuencia organizada.

Los hechos señalan que probablemente secuestraron a víctimas migrantes en el estado de #Sinaloa… pic.twitter.com/tDorYtyNL4 — FGR México (@FGRMexico) July 27, 2026

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LMCT