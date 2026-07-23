FGR atrae la investigación del asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que atrajo la investigación del asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva, ocurrido la mañana del miércoles en el municipio de San Pablo Etla.

En un breve comunicado, la FGR dijo que con base en lo que marca la ley las investigaciones se realizarán a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos “para esclarecer el caso y dar con las personas responsables de la muerte”.

El miércoles por la noche el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, informó que se había solicitado a la FGR la atracción del asesinato de Francisco Alejandro Leyva con el objetivo de garantizar imparcialidad en las investigaciones.

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El periodista y exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, Francisco Alejandro Leyva, fue asesinado en las inmediaciones del fraccionamiento Esmeralda, cerca de un establecimiento comercial y a unas cuadras del domicilio del comunicador.

De acuerdo con el fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez, el periodista recibió tres impactos de arma de fuego en la cabeza y los responsables huyeron a bordo de una motocicleta, la cual fue asegurada horas después.

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