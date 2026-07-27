Liberan primer lote de 2.5 millones de moscas estériles contra gusano barrenador en Chihuahua

Este lunes fue liberado el primer lote de moscas estériles producidas en México para combatir la plaga de gusano barrenador que afecta al sector ganadero desde noviembre de 2024.

La liberación fue de 2.5 millones de moscas al sur del estado de Chihuahua, producidas en la planta inaugurada el pasado 27 de junio en el municipio de Metapa de Domínguez, Chiapas, desde donde fueron embarcadas rumbo a Tampico, Tamaulipas, para luego ser llevadas a Chihuahua.

El procesamiento estuvo a cargo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), que el pasado 24 de julio reportó la conclusión del primer ciclo de producción y esterilización de pupas.

¡Un paso histórico en el combate al #GusanoBarrenadorDelGanado!

Este 27 de julio liberamos, en el sur de Chihuahua, los primeros 2.5 millones de moscas estériles de #GBG, producidas en la Planta de Producción y Esterilización en Metapa de Domínguez, Chiapas. 🏭👍

@SenasicaFJCE pic.twitter.com/uZx1chfy55 — Senasica (@SENASICA) July 27, 2026

Para su dispersión, las moscas fueron colocadas en cámaras de dispersión terrestre, para que así pudieran ser regadas en el municipio de Coronado, Chihuahua.

Los insectos fueron teñidos con un colorante verde que servirá para que, al momento de que abra la pupa, el color se impregne y permita distinguir a las moscas ya esterilizadas de las que permanecen en condición silvestre.

Meta de 100 millones de moscas a finales de 2026

El director en Jefe del Senasica, Javier Calderón Elizalde, supervisó los trabajos finales del primer lote de material biológico de la Planta de Producción y Esterilización de Mosca de GBG de Metapa de Domínguez, que comenzó su operación la última semana de junio.

Calderón Elizalde señaló que, a partir de ahora, de manera gradual e ininterrumpida, el Senasica producirá moscas diariamente y hasta alcanzar la meta de 100 millones de insectos a finales de 2026 y, con ello, avanzar hacia la erradicación de la plaga en el menor tiempo posible.

Fotografía ilustrativa de moscas estériles para combatir al gusano barrenador. ı Foto: gob.mx/senasica

Embajador de EU anuncia avances para reabrir la frontera al ganado

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó nuevos avances en la estrategia bilateral contra el gusano barrenador del ganado y en el plan para reanudar de manera gradual el comercio a través de la frontera.

El diplomático sostuvo una reunión con la secretaria de Agricultura, Columba López Gutiérrez, para revisar las acciones conjuntas destinadas a erradicar la plaga.

A través de la red social X, Johnson destacó que la cooperación incluye un “plan de reapertura gradual de los puertos fronterizos de los Estados Unidos para el comercio de ganado con México”.

El embajador calificó la reunión como productiva y aseguró que ambos gobiernos mantienen sus esfuerzos contra el gusano barrenador. “Juntos seguimos generando resultados en beneficio de los ganaderos, productores y consumidores de nuestros dos países”, expresó.

Productiva reunión con la secretaria @columbalopezg @Agricultura_mex para seguir avanzando en nuestros esfuerzos conjuntos para erradicar el gusano barrenador del ganado. Dando continuidad a nuestro encuentro con la presidenta @ClaudiaShein en Metapa, estamos fortaleciendo la… pic.twitter.com/e6fzZ0dhym — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 28, 2026

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cehr