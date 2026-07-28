8.6 millones de mexicanos salen de la inseguridad alimentaria, según informe de la FAO.

8.6 millones de personas han superado la inseguridad alimentaria en el país, reveló el informe “Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (SOFI) 2026” de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El estudio detalla que la inseguridad alimentaria moderada o grave en México disminuyó del 24.9% ( 2014-2016 ) al 16.5% ( 2023-2025 ). Esta reducción representa un cambio positivo en la vida de casi nueve millones de mexicanos.

La subalimentación en México se situó en un 3.1% durante 2023-2025, equivalente a 4.1 millones de personas. Esta cifra es inferior al 4.0% registrado en 2004-2006, mostrando una tendencia sostenida a la baja.

El reporte internacional elaborado por la FAO muestra un descenso sostenido en los índices de vulnerabilidad nutricional. ı Foto: Especial.

El costo diario para una dieta saludable en México fue de 4.54 dólares en Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) por persona en 2025, unos 77 pesos mexicanos. Esta cifra está por debajo del promedio regional de 4.91 dólares PPA (cerca de 83 pesos), indicando mejor acceso económico.

La FAO reporta que el 85.8% de mexicanas alcanzó una diversidad mínima en su dieta (2021-2025), superando el promedio de América Latina (77.5%) y el mundial (62.7%), reflejando un panorama favorable.

En salud infantil, los datos son igualmente positivos. La prevalencia de emaciación —desnutrición aguda— entre niños menores de cinco años en México fue de apenas 1.0% en 2024, muy por debajo del promedio mundial del 6.6%.

Estos resultados consolidan a México como referente regional en la lucha contra la inseguridad alimentaria y la desnutrición. La disminución constante en la subalimentación y el mejor acceso a dietas saludables reflejan políticas públicas efectivas y un compromiso con el bienestar de la población.

Las métricas comparativas sitúan a México por encima del promedio de hábitos alimenticios registrado en América Latina. ı Foto: Especial.

El informe SOFI 2026 no solo celebra estos avances, sino que sienta las bases para fortalecer estrategias que garanticen a más mexicanos el derecho a una alimentación suficiente y nutritiva, esencial para el desarrollo del país.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR