Gobierno de México abre diálogo por planta de fertilizantes en Topolobampo, Sinaloa

Por instrucciones de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, las dependencias federales darán seguimiento a las inquietudes ciudadanas.

Ciudadanos y colectivos de Sinaloa están convocados a participar en cinco mesas de diálogo cruciales sobre la construcción y operación de la planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo. Estos encuentros, que inician este viernes 17 de julio, en la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Académica Los Mochis, buscan atender directamente las inquietudes de la población.

La iniciativa surge por instrucciones de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y cuenta con el respaldo del Gobierno del Estado de Sinaloa.

Buscan generar un espacio de escucha y análisis sobre las demandas

El objetivo principal es generar un espacio de escucha activa y análisis sobre las demandas y consideraciones de los habitantes respecto al proyecto industrial.

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Mauricio Rodríguez Alonso, comisionado del Gobierno de México para este tema, explicó que un grupo multidisciplinario de funcionarios federales y académicos especialistas atenderá las preocupaciones expresadas por diversos sectores. “El objetivo es claro: escuchar las diversas demandas que tienen los distintos sectores y revisarlas de manera seria y razonada”, afirmó Rodríguez Alonso en conferencia de prensa.

El comisionado subrayó la importancia de que la población conozca las medidas de mitigación condicionadas para el desarrollo y funcionamiento de la planta, especialmente aquellas destinadas al cuidado de la Bahía de Ohuira, así como las estrategias de seguridad para prevenir riesgos a las comunidades.

Personal técnico de la Semarnat y de la Profepa expondrá las condicionantes y normas de mitigación aplicadas a las operaciones de la planta. ı Foto: Especial.

Rodríguez Alonso enfatizó que para la administración federal es fundamental alcanzar la soberanía alimentaria y el desarrollo económico sin comprometer la máxima protección al medio ambiente y la seguridad de las comunidades. “La seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente no son objetivos opuestos, sino responsabilidades públicas que deben avanzar de manera conjunta mediante decisiones técnicas, transparencia, regulación y supervisión permanente”, detalló.

Mesas de diálogo serán incluyentes

Las mesas de diálogo serán incluyentes, convocando a gobierno, comunidades, colectivos, especialistas y la empresa GPO. El calendario de temas incluye: “Comunidades indígenas y vigilancia ambiental” (viernes 17); “Desarrollo de proyectos productivos para la región” (sábado 18); “Análisis de beneficios para la producción agrícola de Sinaloa” (lunes 20).

Continuarán con “Situación actual y condiciones ambientales” (martes 21) y concluirán con “Autorizaciones y obligaciones ambientales” (miércoles 22). Esta agenda busca cubrir integralmente las aristas del desarrollo petroquímico y su impacto local.

La visión del Gobierno de México, según el comisionado, es clara: “Prevenir, proteger y supervisar es la forma de construir seguridad para las comunidades”. Esta jornada de deliberación ciudadana refuerza el compromiso con un desarrollo equilibrado y participativo en la región.

En la presentación de esta iniciativa estuvieron presentes, entre otros funcionarios, Rodolfo Jiménez López, subsecretario de Gobierno de Sinaloa; Renato Ocampo Alcántar, delegado de Semarnat; Jesús Vega Acuña, delegado de SADER; Marco Antonio Moreno, titular de Profepa; y Mireya Espinoza Imperial, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

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JVR