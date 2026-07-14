Inversión minera de Torex Gold genera empleos en Cosalá, Sinaloa

La estrategia de fomento industrial que coordina la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde prioriza la atracción de capital extranjero sustentable.

Cosalá, Sinaloa, recibe un impulso económico con el proyecto minero Los Reyes de Torex Gold. La iniciativa promete generar hasta 1,800 empleos directos en sus fases de construcción y operación, con una inversión inicial de 324 millones de pesos mexicanos este año para exploración.

Este desarrollo representa una oportunidad crucial para las familias de la región, ofreciendo fuentes de trabajo estables. El proyecto, que ya emplea a entre 50 y 60 personas, proyecta una inyección total de más de mil millones de pesos mexicanos en los próximos años.

Inversión impulsa exploración y estudios técnicos

La aportación financiera inicial de 324 millones de pesos mexicanos (18 MDD) en 2026 se enfoca en exploración y estudios técnicos. Para 2027, se estima un capital adicional de 720 millones de pesos mexicanos (40 MDD) para el desarrollo, sumando un total de mil 44 millones de pesos mexicanos.

El secretario de Economía de Sinaloa, Diego Armando Aguerrebere Espitia, destacó la confianza de empresas internacionales. “Nos interesa que la gente de Sinaloa y, en este caso, la gente de Cosalá tenga trabajo y bien pagado, en empresas que cuidan que sus proyectos sean sustentables y se rigen por los más altos estándares de cuidado al medio ambiente“, afirmó.

Actualmente, Los Reyes emplea a entre 50 y 60 colaboradores en perforación y estudios. La fase de edificación prevé la creación de mil empleos directos, mientras que la etapa de operación generará 800 puestos de trabajo permanentes, consolidando un impacto laboral significativo para Cosalá.

Faysal Rodríguez, vicepresidente senior de Torex Gold en México, resaltó el trabajo coordinado con comunidades y autoridades. “Ya iniciamos las actividades de perforación, estamos procediendo con la contratación del personal local, de las comunidades, ya vemos una dinámica de operación diferente en el proyecto”, comentó.

Las mesas técnicas de negociación en Sinaloa contaron con la validación de Andrew Snowden en su calidad de director ejecutivo global. ı Foto: Especial.

El Gobierno de Sinaloa, por instrucción de la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, mantiene un acompañamiento constante a estos proyectos estratégicos. Este apoyo busca fortalecer la inversión productiva, la competitividad y el crecimiento económico del estado.

En la reunión participaron Andrew Snowden, CEO de Torex Gold; Angie Robson, vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad; y Roberto Sánchez Angulo, subsecretario de Promoción y Competitividad Económica de Sinaloa.

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JVR