Atacan a balazos a regidora María Quijada en Tecate, Baja California; muere su esposo, reportan

Jesús Alberto Pereida Ruiz, esposo de María Jesús Quijada Maldonado, regidora del Ayuntamiento de Tecate, Baja California, fue asesinado este martes durante un ataque armado en el que la funcionaria habría resultado lesionada, según reportes preliminares de la prensa local.

De acuerdo con el semanario Zeta, la agresión ocurrió alrededor de las 17:00 horas sobre la calle Coyuca, en el fraccionamiento Hacienda, donde el matrimonio fue emboscado por hombres armados mientras se encontraba a bordo de un vehículo.

Al citar a familiares y personas cercanas a la regidora, el portal CNR Tecate reportó, desde el lugar de los hechos, que Quijada Maldonado se encuentra estable tras recibir dos impactos de arma de fuego y que fue trasladada vía aérea a un hospital en Estados Unidos.

Apenas el pasado 11 de julio, Pereida Ruiz compartió en su cuenta de Instagram fotografías de la graduación de secundaria de su hija. “Te deseo muchos éxitos y logros en tu vida. Te ama tu padre”, escribió en su última publicación.

Hasta el momento, las autoridades de Baja California no han emitido información sobre el atentado, por lo que el estado de salud de la regidora aún no ha sido confirmado .

María Quijada Maldonado es integrante del Cabildo del Ayuntamiento de Tecate, que preside el presidente municipal, Román Cota Muñoz.

Previamente, María Jesús Quijada Maldonado se desempeñó como directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Tecate.

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cehr