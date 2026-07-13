¿Y la austeridad?

Armando Ayala, senador de Morena, se pasea en limusina por Ensenada, BC, y lo insultan | VIDEO

Armando Ayala, senador con licencia de Morena, fue captado paseándose en una limusina por las calles de Ensenada; transeúntes lo saludan y otros le hacen un típico insulto mexicano

Armando Ayala, senador con licencia de Morena, es captado paseando en limusina por Ensenada, BC.
Armando Ayala, senador con licencia de Morena, es captado paseando en limusina por Ensenada, BC. Foto: FB Armando Ayala / Captura de video
Por:
Arturo Meléndez

El senador con licencia de Morena, Armando Ayala, protagonizó un bochornoso y criticado momento cuando fue captado paseando en una limusina por las calles de Ensenada, Baja California, momento que fue criticado por la contradicción entre ese evidente lujo y el discurso de “austeridad” del partido.

En un video que circuló por redes sociales, se mira a Ayala Robles asomando la mitad del cuerpo por el tragaluz de una exuberante limusina, mientras recorre las calles de un barrio popular en Ensenada.

Armando Ayala, senador de Morena.
Armando Ayala, senador de Morena. ı Foto: FB Armando Ayala

Mientras pasa frente a la gente, el senador con licencia va saludando y haciendo gestos de aprobación a quienes lo miran. Mientras tanto, las personas en la calle lo saludan o gritan su nombre.

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No obstante, un transeúnte no aguantó las ganas de criticarlo, y le dirigió un conocido insulto mexicano: “¡Armando, Armando, Armando… ching… a tu ma…!”.

Al centro, Armando Ayala, senador de Morena.
Al centro, Armando Ayala, senador de Morena. ı Foto: FB Armando Ayala

En el video se mira cómo el legislador reacciona ante el insulto, pero, en lugar de responder, se limita a voltear con dirección al ciudadano y hacer una seña con el pulgar arriba.

El momento fue duramente criticado en redes sociales, porque, según usuarios de medios digitales, representa una nueva contradicción entre un morenista y el discurso de “austeridad republicana” que abanderan los gobiernos y legisladores de la Cuarta Transformación.

Se desconoce cuál fue el motivo del paseo en limusina del senador con licencia, ni quién rentó o pagó el uso de este vehículo.

Baja California celebrará elecciones estatales en 2027, donde se renovarán la Gubernatura, 27 diputaciones locales y siete ayuntamientos.

¿Quién es Armando Ayala, senador de Morena que fue captado paseando en limusina?

Armando Ayala, nacido en Ensenada, Baja California, en 1976, es un administrador de empresas, excomunicador y ahora senador por Morena.

Armando Ayala, senador de Morena (der.), junto a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora (izq.).
Armando Ayala, senador de Morena (der.), junto a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora (izq.). ı Foto: FB Armando Ayala

Inició su trayectoria en los medios de comunicación y el sector empresarial local en Ensenada. Se incorporó tempranamente al movimiento de Morena en Baja California desde 2014, desempeñándose como promotor y candidato a la alcaldía en 2016.

Entre los cargos más relevantes que ha ocupado se encuentran:

  • Senador de la República (LXVI Legislatura): Electo por mayoría relativa representando a Baja California para el periodo 2024-2030 (donde presidía la Comisión de Recursos Hídricos e Infraestructura Hidráulica).
  • Presidente Municipal de Ensenada (2019–2024): Gobernó el municipio en dos periodos consecutivos (electo en 2019 y reelecto en 2021).
  • Delegado Regional de Programas Federales (2018–2019): Coordinador de programas del bienestar en Ensenada durante el arranque del gobierno federal de López Obrador

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