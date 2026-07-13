Armando Ayala, senador de Morena, se pasea en limusina por Ensenada, BC, y lo insultan | VIDEO

Armando Ayala, senador con licencia de Morena, es captado paseando en limusina por Ensenada, BC.

El senador con licencia de Morena, Armando Ayala, protagonizó un bochornoso y criticado momento cuando fue captado paseando en una limusina por las calles de Ensenada, Baja California, momento que fue criticado por la contradicción entre ese evidente lujo y el discurso de “austeridad” del partido.

En un video que circuló por redes sociales, se mira a Ayala Robles asomando la mitad del cuerpo por el tragaluz de una exuberante limusina, mientras recorre las calles de un barrio popular en Ensenada.

Armando Ayala, senador de Morena. ı Foto: FB Armando Ayala

Mientras pasa frente a la gente, el senador con licencia va saludando y haciendo gestos de aprobación a quienes lo miran. Mientras tanto, las personas en la calle lo saludan o gritan su nombre.

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No obstante, un transeúnte no aguantó las ganas de criticarlo, y le dirigió un conocido insulto mexicano: “¡Armando, Armando, Armando… ching… a tu ma…!”.

Al centro, Armando Ayala, senador de Morena. ı Foto: FB Armando Ayala

En el video se mira cómo el legislador reacciona ante el insulto, pero, en lugar de responder, se limita a voltear con dirección al ciudadano y hacer una seña con el pulgar arriba.

El momento fue duramente criticado en redes sociales, porque, según usuarios de medios digitales, representa una nueva contradicción entre un morenista y el discurso de “austeridad republicana” que abanderan los gobiernos y legisladores de la Cuarta Transformación.

Las calles de Ensenada llenas de baches e inseguridad, pero su exalcalde y ahora senador de Morena, Armando Ayala, prefiere recorrerlas en limusina.



El doble discurso de la austeridad quedó enterrado bajo el lujo. Para el pueblo, discurso; para ellos, la gran vida. pic.twitter.com/VVV2e2z2Wx — La Cortina Sin Humo (@CortinaSinHumo) July 13, 2026

Se desconoce cuál fue el motivo del paseo en limusina del senador con licencia, ni quién rentó o pagó el uso de este vehículo.

Baja California celebrará elecciones estatales en 2027, donde se renovarán la Gubernatura, 27 diputaciones locales y siete ayuntamientos.

¿Quién es Armando Ayala, senador de Morena que fue captado paseando en limusina?

Armando Ayala, nacido en Ensenada, Baja California, en 1976, es un administrador de empresas, excomunicador y ahora senador por Morena.

Armando Ayala, senador de Morena (der.), junto a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora (izq.). ı Foto: FB Armando Ayala

Inició su trayectoria en los medios de comunicación y el sector empresarial local en Ensenada. Se incorporó tempranamente al movimiento de Morena en Baja California desde 2014, desempeñándose como promotor y candidato a la alcaldía en 2016.

Entre los cargos más relevantes que ha ocupado se encuentran:

Senador de la República (LXVI Legislatura) : Electo por mayoría relativa representando a Baja California para el periodo 2024-2030 (donde presidía la Comisión de Recursos Hídricos e Infraestructura Hidráulica).

Presidente Municipal de Ensenada (2019–2024) : Gobernó el municipio en dos periodos consecutivos (electo en 2019 y reelecto en 2021).

Delegado Regional de Programas Federales (2018–2019): Coordinador de programas del bienestar en Ensenada durante el arranque del gobierno federal de López Obrador

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