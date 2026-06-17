“La austeridad es para políticos que engañan”

Sin tantita pena, como dice la canción, se mostró ayer el diputado potosino Tomás Zavala, tras ser exhibido portando relojes Rolex y Cartier. Nos dicen que pudiera pensarse que le generarían algún tipo de inquietud estos señalamientos, sobre todo porque forma parte de un movimiento que tiene como una de sus máximas la austeridad republicana —e incluso para quienes buscan subir un peldaño más, la pobreza franciscana—, pero no. “A ver, la austeridad es algo de los políticos que engañan al pueblo. Yo no estoy engañando al pueblo, porque yo soy un empresario”, dijo el legislador que representa además un distrito que abarca municipios con altos niveles de pobreza. “Yo puedo vestir, comprar un reloj y traigo otro reloj, un Rolex… Yo soy un empresario exitoso desde hace 30 años”, reviró el petista. “Yo puedo lucir lo que yo quiera porque yo me lo gano. O sea, no sé por qué tanta crítica, no lo entiendo”, desafió quien afirmó tener como uno de sus negocios “el transporte de servicio público federal” y quien suma, según se ha informado, 11 ausencias sin justificar. Uf.