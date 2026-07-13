Guadalajara entrega apoyos de renta a jóvenes para fomentar su independencia

Autoridades tapatías encabezan el arranque del programa de apoyo económico para la juventud.

Consciente de las necesidades de la juventud para alcanzar sus aspiraciones académicas o de trabajo de una forma independiente, la Presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, entregó los primeros cheques del programa “Apoyo de Renta para Jóvenes”.

Los 238 beneficiados recibirán un apoyo mensual de 3 mil pesos, por los próximos siete meses, para que puedan pagar la renta de un espacio cerca de sus lugares de trabajo o estudio.

La estrategia municipal busca facilitar la independencia habitacional de estudiantes y trabajadores. ı Foto: Gobierno Guadalajara

“Vamos a pilotear este programa que es único en el país, no hay ningún otro municipio que lo esté haciendo, que le dé un apoyo a nuestros jóvenes, 3 mil pesos. Y el único estado de la República que también le entró fue el estado de Jalisco. Y aquí nuestro reconocimiento para el gobernador Pablo Lemus”, destacó Vero Delgadillo.

Vero Delgadillo resaltó que cada año, alrededor de 8 mil 800 personas se van a la periferia del Área Metropolitana, motivo por el cual su gobierno unió esfuerzos para implementar un mecanismo para repoblar la ciudad, dándole paso al plan de Vivienda para Vivir Bien, con ocho acciones principales, uno de ellos el programa “Apoyo de Renta para Jóvenes”.

El plan institucional suma esfuerzos locales y estatales para atender la demanda de vivienda. ı Foto: Gobierno Guadalajara

Guadalajara, agregó la Presidenta, se ha propuesto cuidar de su gente y uno de los primeros pasos de apoyo a los jóvenes es este mecanismo, para que tengan un espacio de vida independiente y seguro.

“Es la oportunidad de gozar, la oportunidad de estudiar, la oportunidad de trabajar, la oportunidad de compartir porque también ustedes saben que pueden compartir el espacio.

Asistentes al evento destacan la importancia de crear mecanismos de ayuda para la vivienda. ı Foto: Gobierno Guadalajara

“Aplicaron más de 1000 jóvenes a la convocatoria, pero ustedes fueron los seleccionados para este proyecto, que repito, es piloto, pero nace con mucho corazón. Creemos en ustedes. Creemos que puede alcanzar sus sueños y nos va a encantar acompañarles en todo lo que viene”.

Vero Delgadillo resaltó que cada año, alrededor de 8 mil 800 personas se van a la periferia del Área Metropolitana, motivo por el cual el Gobierno implementó la estratega “Vivienda para Vivir Bien”, que consta de ocho acciones, entre ellas, el apoyo a los jóvenes.

Beneficiarios del programa social se reúnen durante el acto formal de entrega de apoyos. ı Foto: Gobierno Guadalajara

Además, dijo, Guadalajara es el único municipio en el país que está haciendo vivienda económica que oscila entre los 600 mil y el millón de pesos, además de incentivos a desarrolladores y facilidades a las personas para desdoblar sus hogares y aprovechar mejor los espacios.

Karina Anahí Hermosillo Ramírez, Coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio del Gobierno de Jalisco, expresó que tener un espacio para vivir significa tener estabilidad, cercanía, tiempo y una base desde donde una persona puede estudiar, trabajar, descansar, organizarse y tomar decisiones sobre su futuro.

El Gobierno de Guadalajara implementa acciones orientadas al poblamiento y desarrollo urbano de la ciudad. ı Foto: Gobierno Guadalajara

“El programa de apoyo Renta para Jóvenes impulsado por el Gobierno de Guadalajara, es una acción sensible y oportuna que hoy llega a más de 200 beneficiarias y beneficiarios. Es una respuesta que no se queda en el diagnóstico ni en el discurso”.

Guillermo Medrano Barba, director del Instituto Jalisciense de la Vivienda, señaló que el gobierno de Jalisco también se suma a esta clase de ayuda a los jóvenes con el programa “Mi Primera Renta”, que prevé apoyar a más de mil 100 jóvenes, con 2 mil 500 pesos mensuales para su arrendamiento.

Habitantes de colonias con prioridad social acceden a los recursos para el pago de renta. ı Foto: Gobierno Guadalajara

La directora de la Agencia Municipal de Vivienda de Guadalajara, Otilia Guadalupe Pedroza Castañeda, señaló que miles de jóvenes enfrentan na realidad complicada ante los precios altos de las rentas o requisitos difíciles de cumplir, de tal manera que este programa vendrá a apoyar las aspiraciones de tener un espacio para independizarse, construir experiencias, autonomía y carácter.

Alisa Alejandra López Ríos, beneficiada del programa, señaló que el apoyo significa empezar una vida independiente, encontrar un lugar para vivir y construir su propio camino.

Jóvenes beneficiarios reciben el primer pago para subsidiar el costo de sus arrendamientos. ı Foto: Gobierno Guadalajara

“Es un impulso que nos da más tranquilidad para seguir adelante y enfocarnos en nuestras metas, por eso quiero agradecer al gobierno de Guadalajara, a la presidenta y a todas las personas que hicieron posible este programa”.

De igual forma Olaf Vizcarra, se congratuló del apoyo que no está en todos los estados y que suma a mejorar sus condiciones para salir adelante.

Representantes de dependencias municipales y estatales respaldan el proyecto de subsidio habitacional. ı Foto: Gobierno Guadalajara

También la joven Guadalupe Alfaro, agradeció a las autoridades por implementar esta ayuda importante a los jóvenes para enfrentar sus necesidades.

El evento contó con la presencia de Mario Silva Rodríguez, Jefe de la Oficina Ejecutiva de Presidencia; de legisladores federales, locales, funcionarios estatales y la presencia de regidores tapatíos, además de los beneficiados quienes recibieron, de manos de la Presidenta, el primer apoyo.

Para saber

Tipo de apoyo: 3,000 pesos mensuales durante 7 meses ( 21 mil pesos para este 2026 ).

Beneficiarios: 238 personas ( 141 mujeres y 97 hombres ).

Presupuesto asignado en las Reglas de Operación: 5 millones de pesos .

3,338 interesados registrados en la plataforma.

435 citas de atención y asesoramiento generadas.

238 resultaron beneficiarias al cumplir con todos los requisitos y condiciones.

Priorización a personas en situación de vulnerabilidad: las Comunidades de La Barranca de Huentitán, Los Oblatos, Tetlán y La Industrial (norte, sur y oriente de la ciudad) concentran más del 50% del apoyo de este programa.

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