Guadalajara convierte plazas y cultura en su gran apuesta mundialista

La Catedral es uno de los más bellos recintos en la Perla Tapatía por su imponente arquitectura. Atrae a miles de turistas cada año.

En Guadalajara, Jalisco

La ciudad de Guadalajara quiere ganar el Mundial 2026 antes de que ruede el balón. La capital jalisciense se prepara para recibir a miles de aficionados con una estrategia que va más allá del Estadio Akron: convertir plazas públicas, corredores turísticos, zonas culturales y destinos cercanos en una experiencia total para visitantes nacionales y extranjeros. La meta es que el turista no llegue sólo a ver futbol, sino a quedarse días consumiendo gastronomía, entretenimiento y recorridos.

La oferta gastronómica incluye la deliciosa y tradicional carne en su jugo. ı Foto: Secretaría de Turismo de Guadalajara

El epicentro de esa operación será el Centro Histórico. Se confirmó que la Perla Tapatía contará con el FIFA Fan Festival en Plaza Liberación, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, ubicado entre la Catedral Metropolitana y el Teatro Degollado. Ahí se transmitirán partidos en pantallas, habrá actividades para aficionados, música en vivo, experiencias de patrocinadores y oferta gastronómica. Será una segunda sede donde miles de personas podrán vivir cada jornada sin necesidad de entrar al estadio.

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Podrás visitar las regiones donde se cultiva el agave con el que se crea el tequila. ı Foto: Secretaría de Turismo de Guadalajara

El Dato: En el estadio Akron, denominado Guadalajara durante el torneo,el 18 de junio será el partido México contra Corea del Sur y el duelo estelar España vs. Uruguay, el 26.

La zona elegida conecta además con Plaza de Armas, Rotonda de los Jaliscieses Ilustres, Plaza Fundadores y el Paseo Alcalde, corredor peatonal renovado que atraviesa buena parte del primer cuadro. Para junio, autoridades locales prevén reforzar iluminación, limpieza, señalización turística y vigilancia, con el objetivo de proyectar una imagen moderna y segura ante el escaparate internacional.

En la visita no pueden faltar las exquisitas tortas ahogadas; sello de la ciudad. ı Foto: Secretaría de Turismo de Guadalajara

A sólo unos minutos del Fan Festival aparece uno de los tesoros culturales de la ciudad: el Hospicio Cabañas, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El recinto, famoso por sus murales de José Clemente Orozco, perfila un aumento notable de visitantes durante las semanas del torneo. Algo similar ocurrirá con el Mercado San Juan de Dios, ideal para turistas que quieran probar birria, tortas ahogadas o comprar artesanía local.

En la plaza Liberación se proyectarán los partidos. ı Foto: Secretaría de Turismo de Guadalajara

Otro punto que se perfila como termómetro de la pasión futbolera será La Minerva. La glorieta es desde hace años el sitio natural donde celebran los tapatíos cada triunfo importante. Si México avanza o alguna selección genera euforia, se espera que esa zona vuelva a llenarse de caravanas, cánticos y banderas. Algunos medios locales incluso reportan planes para conciertos y actividades especiales durante la Copa del Mundo.

El estadio Guadalajara será la sede de importantes partidos de futbol durante la justa deportiva. ı Foto: Secretaría de Turismo de Guadalajara

Guadalajara también apostará por sus alrededores. Tlaquepaque aparece como una de las joyas turísticas gracias a sus calles adoquinadas, galerías, restaurantes y música tradicional. Para muchos visitantes será la opción ideal después de un partido. Zapopan, por su parte, suma la Basílica, zonas comerciales modernas y la cercanía con el estadio sede.

Para esas mañanas después de una noche de mariachis y bebida, la opción es una birria. ı Foto: Secretaría de Turismo de Guadalajara

Y está la carta fuerte de Jalisco: Tequila. El Pueblo Mágico, ubicado a menos de una hora, ofrece recorridos entre campos agaveros, destilerías y trenes turísticos. La propia FIFA recomienda estas escapadas como parte de la experiencia en Guadalajara, lo que anticipa una fuerte derrama económica para operadores turísticos y negocios regionales.

La ruta del tequila integra ocho municipios del estado, que concentran 75 productos y experiencias turísticas. Está habilitada para recibir visitantes, cuenta con mil 691 habitaciones de hotel y 533 establecimientos de alimentos y bebidas. En la zona se han integrado 16 casas tequileras que conforman un producto turístico activo, con potencial de crecimiento en el mediano y largo plazo.

La metrópoli entiende que un Mundial dura pocas semanas, pero su impacto puede extenderse. Apuesta por calles vivas, mariachis, tequila y una sede que decidió jugar el torneo fuera de la cancha.

Actividades imperdibles:

El Teatro Degollado contará con exhibiciones deportivas durante la etapa mundialista.

Habrá diferentes zonas gastronómicas de platillos típicos en los alrededores del centro.

Dentro de los espectáculos gratuitos, se confirmó la presentación de Maná el 17 de junio y Alejandro Fernández el 25 de junio.