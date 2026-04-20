Alejandro Fernández lanza Arrre, su nueva marca de ropa, ¿Dónde se puede comprar?

Alejandro Fernández acaba de lanzar su nueva marca de ropa, la cual mantiene un estilo ranchero, lleno de diferente texturas y colores. Sin embargo, uno de los detalles más interesantes es su exclusividad, pues se trata de una marca solo para fans.

Ya desde octubre del 2025 comenzó la actividad en la cuenta de Arrre, la marca de ropa de Alejandro Fernández. En las primeras publicaciones de Instagram, se anunciaba que venderían gorras, playeras, accesorios, chamarras y sudaderas.

Tras mostrar diseños que mezclan la identidad tradicional del cantante con elementos más contemporáneos, fue en marzo que el famoso comenzó a integrar tiendas pop up en sus eventos musicales, introduciendo así la marca a sus seguidores.

Arrre se presenta en la Fashion Week de México

Hace un par de días, Arrre se presentó en la Fashion Week México. Se llevó a cabo una pasarela que mostró la mezcla de elementos de la charrería con lo urbano en cortes relajados, capas y la actitud ideal para llevar lo tradicional a una perspectiva contemporánea.

Alejandro Fernández reaccionó al momento celebrando el resultado de algo en lo que han trabajado durante bastante tiempo: "Esta colección viene de un lugar muy personal, de lo que somos, de dónde venimos y de todo lo que nos ha formado”, escribió en su cuenta de Instagram.

“También nace desde la inspiración mutua, desde crear en compañía, desde el intercambio de ideas, energía y visión. HIJO DEL REY es un homenaje a nuestros orígenes… la música, el rancho, al trabajo duro y a esa cultura mexicana que ha sabido abrirse camino en lo global", reflexionó sobre la colección.

La dirección creativa está en manos de Karla Laveaga, quien es la pareja de Fernández; ella ha colaborado estrechamente en la conceptualización y diseño de las prendas.

El público ha reaccionado de manera positiva a la marca de ropa, gracias a la buena calidad de las prendas y el valor simbólicos de la colección. Aunque la demanda ha abierto la posibilidad de la llegada de una tienda en línea, la realidad es que por el momento, la misma se limita a los fans.

Y es que la prendas están disponibles únicamente en los conciertos, palenques y presentaciones en vivo de Alejandro Fernández. Según el propio artista, esta es una forma en la que buscan reforzar el lazo emocional con su audiencia.