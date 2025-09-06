Alejandro Fernández pospone conciertos por delicado diagnóstico de salud, ¿qué tiene?

El cantante Alejandro Fernández anunció la reprogramación de varios de sus conciertos en Estados Unidos debido a una enfermedad que requiere reposo total durante algunos días.

A través de sus historias en Instagram, el artista reveló detalles sobre su condición médica e informó las nuevas fechas de sus presentaciones en el país vecino.

Además, Alejandro mostró la receta que le proporcionó su médico de confianza. Los seguidores de El Potrillo expresaron su preocupación por la salud del cantante y le enviaron sus mejores deseos para que pueda recuperarse.

Alejandro Fernández en España ı Foto: IG @alexoficial

Alejandro Fernández pospone conciertos por delicado diagnóstico de salud

Alejandro Fernández reveló mediante sus redes sociales que debe reposar durante cuatro días debido a que padece salmonelosis.

“Queridos amigos de Dallas y El Paso, desgraciadamente he estado batallando con salmonelosisy, por indicación médica, debo guardar reposo total durante los próximos cuatro días", inicia el comunicado del artista.

Debido a este diagnóstico de salud, el intérprete de éxitos como “Se va” y “Como quien pierde una estrella” informó que sus conciertos en El Paso y Dallas se pospondrán. Además, agradeció la comprensión del público y aseguró que los shows de Phoenix y Las Vegas no tendrán cambios.

Del mismo modo, comentó: “Tus boletos serán válidos para las nuevas fechas, las cuales son: 18 de octubre, Fort Worth. Y 19 de octubre, El Paso”.

Alejandro Fernández no dudó en compartir su receta médica para comprobar dicho diagnóstico de salud. En la prescripción del doctor Baltazar Servin Vargas se lee que el intérprete mexicano tiene un alto grado de deshidratación.

“Al paciente antes suscrito que por síntomas gastrointestinales de inicio súbito y agudo que provocaron una deshidratación, agotamiento físico e hipertermia, se realizaron estudios de laboratorio y cultivos, por lo cual se llegó al diagnóstico de salmonelosis, para su pronta recuperación se indicó tratamiento médico y reposo absoluto por cuatro días”, escribió el médico.

Mensaje de Alejandro Fernández ı Foto: IG @alexoficial

¿Qué es la salmonelosis, diagnóstico de Alejandro Fernández?

De acuerdo con diversos sitios dedicados a la salud, la salmonelosis es una infección causada por bacterias del género Salmonella. Sus síntomas comunes incluyen diarrea, fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómitos, dolor de cabeza y malestar general. Estos suelen aparecer entre 6 y 72 horas después de la exposición y pueden durar de 4 a 7 días.

En casos graves, puede causar deshidratación o propagarse al torrente sanguíneo. Las causas más frecuentes incluyen el consumo de alimentos contaminados, como carne cruda o mal cocida, huevos, leche sin pasteurizar, frutas o verduras mal lavadas, así como el contacto con animales portadores, especialmente reptiles o aves.