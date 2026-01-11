Hospitalizan y operan de emergencia a Alejandro Fernández ¿Qué le pasó?

El cantante Alejandro Fernández fue hospitalizado y operado de emergencia, por lo que el artista desató la preocupación de sus fans sobre su estado de salud.

El intérprete de “Cómo quien pierde una estrella” publicó un mensaje en redes sociales para dar a conocer que se encontraba en el hospital tras haber sufrido una enfermedad.

¿Qué le pasó a Alejandro Fernández? ¿Por qué lo hospitalizaron?

El cantante Alejandro Fernández informó en un breve mensaje en Instagram que los hospitalizaron y operaron de emergencia por un cuadro de apendicitis.

El artista señaló que toda la operación salió bien y que afortunadamente ya se encuentra bien y en recuperación.

Asimismo, agradeció a sus fans por enviarle mensajes positivos para desearle que saliera bien del procedimiento quirúrgico.

Alejandro Fernández fue hospitalizado y operado de emergencia ı Foto: Especial

Alejandro Fernández y sus polémicas

El cantante ha estado siempre en el ojo del huracán por sus polémicas, ya que siempre ha habido controversia por sus atuendos y hasta por su desempeño en el escenario. La última polémica fue que lo acusaron de haberse subido a cantar en supuesto estado de ebriedad.

Sin embargo, su hijo Alex Fernández aseguró que su papá no estaba alcoholizado, sino que era por una situación médica que el artista tuvo un resbalón de palabras.

Alejandro Fernández da condolencias por Yeison Jiménez

El cantante se enteró de la terrible noticia del fallecimiento del cantante de regional Yeison Jiménez, luego de que su avión se estrelló.

Alejandro Fernández publicó un video de Yeison Jiménez en el escenario y publicó un emotivo mensaje de despedida para el artista.

El cantante compartió un video de Yeison Jiménez y lo acompañó de la leyenda: Que en paz descanse.

El mundo del regional está de luto por el fallecimiento de Yeison, quien murió de manera trágica, en redes se difundieron videos de antes del accidente, el último en el que se le vio con vida a Yeison.