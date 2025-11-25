Captan a Alejandro Fernández en mal estado durante concierto, ¿Qué le pasó? | VIDEO

Alejandro Fernández tiene ya varias décadas de carrera como artista y pocas veces lo hemos visto flaquear sobre el escenario como ocurrió hace poco en su presentación en el Palenque de la Feria Ganadera de Querétaro.

Si bien en un inicio todo se desarrollaba con normalidad, cuando Alejandro Fernández salió al escenario par dar su presentación, el público notó algo extraño que no tardó en encender las alarmas.

Querétaro se rifó dos noches seguidas con un palenque que no aflojó ni un momento.



Ahora vamos a Hidalgo, Texas — 25 de noviembre, primer palenque en USA. 🇺🇸🎟️ pic.twitter.com/ni4re0poZm — Alejandro Fernández (@alexoficial) November 24, 2025

En sus redes sociales, ‘El Potrillo’ no habló sobre el momento que preocupó al público, aunque sí aclaró que en Querétaro hizo dos presentaciones seguidas, algo que si bien es común entre los artistas, también implica cierto desgaste físico.

¿Qué le pasó a Alejandro Fernández en su concierto en Querétaro?

En el video que ha dado la vuelta a redes sociales, podemos ver al cantante con una apariencia algo desalineada y una expresión de incomodidad y molestia que sorprendió a muchos.

Al inicio del clip, incluso podemos notar que se lleva la mano a la boca y que después de un momento, hace un gesto antes de moverse y tambalearse un poco. "Alejandro Fernández llega enfiestado a su concierto", explica una cuenta que publicó el video del momento en X.

Alejandro Fernández llega enfiestado a su concierto pic.twitter.com/Qm3lm930nW — Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento (@LaPortadaAI1) November 25, 2025

Esta no sería la primera vez que la dinastía de los Fernández y particularmente que Alejandro, enfrenta consecuencia por beber un poco de más antes o durante un concierto.

A pesar de todo, seguidores del artista no tardaron en salir en su defensa al indicar que si bien pudo tener un mal momento durante su presentación, al final de la misma se despedía con una enorme sonrisa y luciendo bastante repuesto.

El público destacó que el intérprete de ‘Niña, amada mía’ lucía un poco desorientado y que trataba de contener algún malestar. A pesar de todo, el cantante logró terminar el concierto de la mejor manera, dejando un recuerdo memorable para los asistentes.