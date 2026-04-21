Neurodiseño: La forma en que los espacios influyen en nuestra mente

En una época en la que el estrés se ha vuelto casi un estado permanente, el hogar ha dejado de ser sólo un sitio físico para convertirse en un lugar de refugio emocional.

Ya no basta con que un espacio sea funcional o estéticamente agradable, sino que se busca que genere la sensación de calma y bienestar para recuperar energía y sentirse bien.

LOS TONOS blancos y terrosos brindan paz. ı Foto: IG viteri_lapena y https://viteri-lapena.es/proyectos/

Para ello existe el neurodiseño, una disciplina que explora cómo los espacios influyen en el cerebro, las emociones y, en consecuencia, en la salud mental. Aitor Viteri, reconocido interiorista español con más de 30 años de trayectoria, señala que desde siempre se ha defendido que los espacios que se habitan generen bienestar.

El Dato: EL SISTEMA NERVIOSO autónomo se activa con la neurocepción, que nos pone en alerta cuando llegamos a espacios que nos hace percibirlos seguros o inseguros

“Estamos actuando sobre cómo va a repercutir en el ser humano (el diseño), estudiar esos espacios y buscar emociones, sensaciones, bienestar general en un entorno con mayor dinamismo o que de repente potencie ese relax”, comentó en entrevista con La Razón.

LAS FORMAS circulares también son una alternativa ı Foto: IG viteri_lapena y https://viteri-lapena.es/proyectos/

Una de las ideas centrales del neurodiseño es que no existen soluciones universales.

Cada espacio debe adaptarse a las necesidades emocionales y al estilo de vida de quien lo habita.

El Tip: LA UNIVERSIDAD Autónoma de Guadalajara creó el Laboratorio de Neurodiseño para beneficio de sus alumnnos

“Yo necesito un espacio que me transmita paz, porque quiero relajarme en familia”, ejemplificó Aitor Viteri, al explicar cómo el diseño puede responder a una vida laboral estresante o, por el contrario, a una rutina más tranquila que requiera estímulos distintos.

En este sentido, elementos, como la luz que no es artificial, los materiales orgánicos y la conexión con la naturaleza, juegan un papel fundamental. Aitor Viteri señaló que “por norma general hablamos siempre de materiales no tratados, piedras naturales, es decir, todo aquello que nos hace conectar mucho con la naturaleza”.

Mencionó que las plantas juegan un papel importante para generar una conexión con el entorno verde. Además, indicó que es importante que sean reales y evitar a toda costa las artificiales porque, dijo, hace que el bienestar sea casi perfecto. Comentó que se pueden colocar en cualquier parte de la casa, hasta en el baño, ya que en este espacio puede dar una sensación de tranquilidad como en un spa.

ELIGE PLANTAS para conectar con la naturaleza. ı Foto: IG viteri_lapena y https://viteri-lapena.es/proyectos/

En cuanto a los colores, el interiorista apuesta por tonos neutros, blancos, terrosos, todo aquello que tenga que ver con la tierra y la vegetación. Y además, si hay la posibilidad de tener grandes ventanales, con éstos se aprovecha más la luz natural, porque genera paz.

De igual manera, las texturas y los materiales contribuyen a la experiencia sensorial del espacio: “Todo lo material, todo lo orgánico, todo lo que parece que fluye, que parece que es ondulante, siempre nos va a arropar y nos va a dar muchísimo mayor descanso”, explicó el especialista en diseño de interiores.

En cuanto al papel de la tecnología, el especialista hizo una distinción importante entre su uso funcional y su impacto en la desconexión.

Aitor Viteri señaló que es partidario de no tener televisores o celulares en los lugares de descanso y destinarles mejor un espacio especial para su uso.

Sin embargo, no toda tecnología es negativa. Herramientas como la domótica pueden mejorar la experiencia del espacio porque permiten controlar luces, bajar persianas, es decir, generar atmósferas que apoyan a ese entorno.

Finalmente, el especialista destacó que el hogar no sólo es un espacio individual, sino también un lugar de conexión con otros. “Es mi refugio, pero también se puede convertir en el refugio de mis amigos, de mi familia”, concluyó, resaltando la dimensión social y emocional del diseño.

ALGUNAS RECOMENDACIONES

ADAPTA algunos espacios de tu hogar u oficina.

PROCURA que la mesa de tu sala esté situada para que veas la entrada a tu habitación y la ventana.

ELIGE sillas y mesas de color liso, y no de vidrio, para evitar reflejos.

TEN una adecuada ventilación.

USA colores azules y verdes, ya que ayudan a reducir el estrés y la ansiedad, además de aumentar la concentración.

PRIORIZA el orden, las proporciones agradables y elementos que generen seguridad, calma y permanencia.