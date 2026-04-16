Rincones de CDMX donde Asia cobra vida

EN EL BARRIO chino se ofertan todo tipo de alimentos, como los dumplings.

La Ciudad de México es un mapa vivo donde las culturas dialogan sin pedir permiso. Entre avenidas caóticas y edificios que respiran historia, existen rincones capaces de romper la rutina y transportar, casi sin aviso, a otros continentes. En los últimos años, el auge global de las series coreanas, el anime japonés y el creciente interés por las tradiciones asiáticas ha despertado una curiosidad distinta: la de vivir esos universos más allá de la pantalla. Y aunque el viaje físico pueda parecer lejano, la capital ofrece pequeñas ventanas donde ese imaginario se vuelve tangible.

LA ZONA tiene estructuras tradicionales japonesas y árboles asiáticos, como cerezos. Fotos›Especial y Armando Armenta

Uno de los puntos más representativos es el Barrio Chino, pues es un corredor que, pese a su tamaño, condensa una identidad vibrante. Al cruzar su arco, el visitante entra a un espacio donde los faroles rojos flotan como constelaciones urbanas y los muros se llenan de símbolos que evocan prosperidad y tradición. No es sólo un lugar para recorrer, sino para observar: cada textura, cada color y cada detalle cuentan una historia de migración, adaptación y permanencia cultural en el corazón del Centro Histórico.

EL PARQUE Masayoshi Ohira mezcla arquitectura japonesa y flora silvestre. Fotos›Especial y Armando Armenta

El Dato: En el Barrio Chino de la ciudad encontrarás cafeterías tradicionales y restaurantes con una variada oferta culinaria asiática.

Más al sur, el Parque Masayoshi Ohira propone una experiencia completamente distinta, casi introspectiva. Aquí no hay ruido ni prisa, sólo la cadencia suave del viento entre los árboles y el reflejo del agua en pequeños estanques. Sus puentes rojos y senderos de piedra parecen invitar a una caminata consciente, donde cada paso tiene un ritmo propio. Este jardín japonés no solamente es un homenaje diplomático, sino un recordatorio de la belleza en lo simple, de la pausa como acto necesario en medio de la ciudad.

EN EL BARRIO chino se ofertan todo tipo de alimentos, como los dumplings. Fotos›Especial y Armando Armenta

En otra dimensión verde, el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec guarda rincones que evocan la estética oriental sin declararlo abiertamente. Entre bambúes que se mecen con discreción y senderos que serpentean entre la vegetación, el visitante encuentra escenas que podrían pertenecer a un jardín de Kioto. Es un espacio donde la naturaleza dicta el ritmo y donde la mirada se acostumbra a lo sutil, a lo que no necesita imponerse para ser bello.

EL ARCO de la Amistad, de estilo chino, se encuentra en el Centro Histórico. Fotos›Especial y Armando Armenta

Por su parte, la Zona Rosa ha construido, con el paso del tiempo, una identidad híbrida que incluye guiños claros a la cultura japonesa. En ciertas calles, los letreros en kanji, las luces neón y las fachadas discretas generan una atmósfera que recuerda a los barrios nocturnos de Tokio. Es un paisaje urbano que se transforma con la noche, en el que las luces dibujan nuevas formas y cada esquina parece una escena lista para fotografiarse.

LA PAGODA coreana de Chapultepec es un monumento que replica a la de Seúl. Fotos›Especial y Armando Armenta

Recorrer estos lugares es también una forma de reinterpretar la capital. No se trata únicamente de replicar estéticas lejanas, sino de integrarlas en un contexto propio, donde conviven con la historia local y el pulso contemporáneo. En una época en la cual el mundo se consume a través de pantallas, estos espacios ofrecen algo distinto: la posibilidad de caminar dentro de esas imágenes, de sentirlas, de habitarlas por un momento e incluso degustar platillos.

Rincones de CDMX donde Asia cobra vida Fotos›Especial y Armando Armenta

Así, la Ciudad de México se confirma como un territorio de encuentros. Entre faroles, jardines y calles iluminadas, Asia deja de ser una idea distante para convertirse en una experiencia cercana, accesible y profundamente visual. Un recordatorio de que, a veces, viajar no implica ir lejos, sino aprender a mirar distinto lo que ya está aquí.