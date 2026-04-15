Lululemon, bajo investigación por posibles sustancias tóxicas en su ropa deportiva

El pasado 13 de abril se informó que el fiscal general de Texas, Estados Unidos, Ken Paxton inició una investigación civil (CID, por sus siglas en inglés) para la marca de ropa deportiva Lululemon USA Inc.

Dicha investigación se realizará para determinar si la empresa ha incurrido en engaños hacia sus consumidores sobre sus productos y la seguridad, calidad y efectos en la salud que estos podrían tener.

En el último año la marca Lululemon ha logrado posicionarse bastante rápido dentro del consumo de los estadounidenses, pues de acuerdo con el comunicado tan solo en el año fiscal 2025 generaron más de 11 mil millones de dólares.

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Pese a que Lululemon se promociona centrándose en el bienestar, sostenibilidad y rendimiento; señalan que “las investigaciones recientes y la preocupación de los consumidores han generado dudas sobre la posible presencia de ciertos materiales sintéticos y compuestos químicos en sus prendas.”

Ropa deportiva Lululemon ı Foto: Captura de pantalla

¿Por qué Lululemon podría usar sustancias tóxicas en la ropa?

Esta idea surge debido a que dichos materiales y compuestos químicos pueden estar asociados con varios riesgos para la salud, como “alteraciones endocrinas, infertilidad, cáncer y otros problemas de salud.”

Debido a esto, la investigación iniciada por el fiscal general Paxtos está centrada en la examinación de la ropa deportiva de la marca Lululemon, con la finalidad de determinar si contiene PFAS o sustancias químicas persistentes.

Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS, por sus siglas en inglés) son químicos sintéticos que se utilizan desde los años 40 para que los productos puedan ser resistentes al agua, la grasa y las manchas.

Estos químicos casi no se degradan, por lo que pueden permanecer presentes en el cuerpo, en el agua, y el medio ambiente por mucho tiempo, de acuerdo con la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR, por sus siglas en inglés).

El fiscal general de Texas inicia investigación a Lululemon ı Foto: Especial

Esta investigación no sólo analizará la ropa deportiva, sino que también se realizará una revisión de la lista de sustancias restringidas, así como sus protocolos de análisis, y sus prácticas de la cadena de suministros.

Ken Paxton puntualizó que los consumidores estadounidenses no deberían preocuparse por ser engañados al tomar decisiones saludables, por lo que; dijo “No permitiré que ninguna corporación venda materiales dañinos y tóxicos a los consumidores a un precio exorbitante.”

Señaló que en caso de que la marca Lululemon haya violado la ley de Texas, y no cumpla con los estándares de seguridad declarados “bajo el pretexto del bienestar y la sostenibilidad” rendirá cuentas en dicho estado.

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