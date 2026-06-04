Alcaldía Miguel Hidalgo presume el horno más dulce de la CDMX

El pan cuenta historias. Habla de madrugadas encendidas frente a un horno, de recetas heredadas por generaciones y de la paciencia necesaria para transformar harina, mantequilla y levadura en un recuerdo imborrable.

Guía de las 50 mejores panaderías │ Alcaldía Miguel Hidalgo presume el horno más dulce de la CDMX ı Foto: Carlos Aguillón

Con ese espíritu se presentó la Guía MH Miguel Hidalgo. Las 50 mejores panaderías 2026. El mejor pan de la CDMX, publicación que reconoce a los panaderos, chefs reposteros y empresarios que han convertido a esta alcaldía en uno de los epicentros gastronómicos más importantes de la Ciudad de México.

Guía de las 50 mejores panaderías │ Alcaldía Miguel Hidalgo presume el horno más dulce de la CDMX ı Foto: Carlos Aguillón

Con más de un año de investigación, recorridos, degustaciones y trabajo editorial, especialistas de Culinaria Mexicana construyeron una selección que reúne proyectos históricos, negocios familiares y propuestas internacionales que hoy comparten un mismo objetivo: preservar y elevar la cultura panadera. El resultado es una radiografía del talento que se hornea en las colonias de la demarcación.

TE RECOMENDAMOS: Movilidad con propósito Pedalear fortalece el cuerpo y transforma la vida cotidiana

Guía de las 50 mejores panaderías │ Alcaldía Miguel Hidalgo presume el horno más dulce de la CDMX ı Foto: Carlos Aguillón

La publicación busca dar visibilidad a un oficio que durante años permaneció detrás de los reflectores gastronómicos. Los organizadores recordaron que, mientras los chefs suelen ocupar el centro de la conversación culinaria, panaderos y reposteros, pocas veces reciben el reconocimiento que merecen, pese a que su trabajo forma parte fundamental de la identidad gastronómica mexicana.

Guía de las 50 mejores panaderías │ Alcaldía Miguel Hidalgo presume el horno más dulce de la CDMX ı Foto: Carlos Aguillón

Entre los establecimientos distinguidos aparece Amado Panadería y Pastelería, ubicada dentro del Hyatt Regency Ciudad de México. Su chef ejecutivo, Raymundo Blancas, atribuyó el éxito de la casa a una premisa: la calidad de los ingredientes.

Guía de las 50 mejores panaderías │ Alcaldía Miguel Hidalgo presume el horno más dulce de la CDMX ı Foto: Carlos Aguillón

“Utilizamos la mejor materia prima, todo hecho con mantequilla”, explicó. Entre sus especialidades destacan los croissants, las carteras de queso crema, los macarons, la chocolatería artesanal y pasteles como el chocoalmendra.

Guía de las 50 mejores panaderías │ Alcaldía Miguel Hidalgo presume el horno más dulce de la CDMX ı Foto: Carlos Aguillón

La influencia internacional también está presente en la selección. Es el caso de Ajla, proyecto que fusiona sabores del Mediterráneo, Europa y México. Su fundador, Abihai, presumió como producto insignia la babka de chocolate, pieza cuya elaboración requiere tres días de trabajo.

Guía de las 50 mejores panaderías │ Alcaldía Miguel Hidalgo presume el horno más dulce de la CDMX ı Foto: Carlos Aguillón

“Es una técnica que viene de costumbres anteriores, de las abuelas. Nos lleva tres días prepararla y quien la prueba se enamora”, aseguró.

Al frente de la propuesta gastronómica participan la chef Jane Andivo y el maestro panadero Alex Sokolovsky, quienes han logrado convertir a Ajla en una referencia para los que buscan sabores distintos dentro de la oferta capitalina.

La tradición francesa también ocupa un lugar privilegiado. En Ladurée México, la chef ejecutiva pastelera, Mara Carrillo, explicó que la famosa casa fundada en París en 1862 ha encontrado una forma de dialogar con la identidad mexicana.

Guía de las 50 mejores panaderías │ Alcaldía Miguel Hidalgo presume el horno más dulce de la CDMX ı Foto: Carlos Aguillón

“Nuestra concha de vainilla combina la técnica francesa con ingredientes mexicanos. Tiene un porcentaje más alto de mantequilla y utilizamos vaina de vainilla de Papantla”, comentó.

La especialista destacó que la calidad de los ingredientes es uno de los elementos que permiten diferenciar sus creaciones dentro de una oferta cada vez más amplia y exigente.

Otra de las historias reconocidas por la guía es la de Nushka, panadería nacida a partir de una receta familiar. Su producto estrella lleva el mismo nombre y, cuentan sus creadores, surgió después de numerosos intentos por recrear un pan descubierto durante un viaje.

La comparación resulta inevitable: “Es como si un croissant se hubiera casado con una oreja”. Crujiente por fuera y suave por dentro, la pieza se ha convertido en uno de los productos más solicitados por sus clientes.

Incendio mercado de jamaica ı Foto: Captura de pantalla

La pandemia también dejó historias de resiliencia. David Besudo, fundador de Dave’s home bread, comenzó horneando pan en casa durante el confinamiento. Hoy es una de las referencias obligadas.

“Todo nuestro pan salado es masa madre al cien por ciento y utilizamos harinas nacionales molidas a la piedra”, comentó. Su baguette y el croissant figuran entre los favoritos de quienes buscan procesos artesanales y sabores honestos.

La guía reconoce negocios familiares como Biscottino Caffe, donde generaciones de mujeres han construido una propuesta basada en recetas propias y productos elaborados de manera artesanal. Tartas, panes dulces, bebidas y preparaciones con ingredientes mexicanos forman parte de una oferta que refleja la diversidad del panorama de la alcaldía.

Más allá de las vitrinas llenas de conchas, croissants, roles y panqués, la publicación celebra una tradición profundamente arraigada en la vida cotidiana de los mexicanos. Porque detrás de cada pieza existe una historia de esfuerzo, aprendizaje y pasión. Y hoy, gracias a esta guía, esos relatos encuentran finalmente un espacio para ser contados.

En una ciudad donde el pan es parte de la memoria colectiva, la alcaldía Miguel Hidalgo presume a las personas que cada madrugada encienden los hornos.

Ve por tu postre

Aquí algunos de los espacios que forman parte de la guía.