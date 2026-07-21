Tendencias de moda en el Fashion Week París de Alta Costura

La Semana de la Moda de París de Alta Costura otoño-invierno 2026-2027 volvió a reunir a las casas más influyentes del lujo en una edición en la que la creatividad, la artesanía y la innovación fueron las grandes protagonistas. A lo largo de la pasarela, firmas como Dior, Chanel, Schiaparelli y Jean Paul Gaultier, entre otras, presentaron colecciones que reafirmaron el valor de la confección hecha a mano, al tiempo que propusieron nuevas formas de interpretar la elegancia contemporánea.

LOS ATUENDOS de Schiaparelli se inspiraron en Gaudí ı Foto: Especial

Además de deslumbrar con diseños espectaculares, la Fashion Week parisina dejó claro cuáles serán algunas de las tendencias que marcarán la próxima temporada. Desde siluetas esculturales y volúmenes exagerados hasta transparencias, aplicaciones florales, acabados metalizados y grandes moños.

LOS ATUENDOS de Schiaparelli se inspiraron en Gaudí ı Foto: Especial

El Dato: Una de las grandes ausencias fue la de Valentino. El fundador de la casa de moda falleció el 19 de enero. La firma sí participó en la edición de inicios de año

CHANEL presentó prendas con flores y estampados ı Foto: Especial

Las propuestas mostraron una combinación entre el glamour clásico y una visión más audaz del vestir. Hubo algunas que dominaron las pasarelas y que, poco a poco, comenzarán a inspirar las colecciones de prêt-à-porter y el estilo urbano.

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CHANEL presentó prendas con flores y estampados ı Foto: Especial

Dior mostró una colección con mucho movimiento que evoca a la naturaleza. El director creativo de la marca, Jonathan Anderson, plasmó prendas con gran volumen, con drapeados y flecos para mostrar la soltura y el dinamismo en los diseños.

DIOR optó por los looks con gran volumen en plateado y rojo ı Foto: Especial

El color verde fue uno de los protagonistas, así como aplicaciones de flores como dientes de león y hasta mariposas reinterpretadas en moños. También destacaron piezas en tonos metálicos.

30 firmas presentaron sus propuestas de temporada

Por su parte, la firma Chanel apostó por una propuesta que recuerda a los bosques mágicos de los cuentos de hadas, sin perder su esencia de trajes de tweed. La casa de moda francesa, dirigida por Matthieu Blazy, presentó prendas con flores, ya sea en estampados y en 3D, así como en aplicaciones en cuellos, mangas y hasta botones.

DIOR optó por los looks con gran volumen en plateado y rojo ı Foto: Especial

Los cuadros predominaron en las elegantes piezas y también las plumas que resaltaron algunos de los looks. Destacaron los vestidos vaporosos y las transparencias sin perder la elegancia que es sello de la casa.

Mientras que Schiaparelli presentó su colección llamada The Call of the Void, inspirada en la arquitectura de Antoni Gaudí, uno de los máximos exponentes del modernismo catalán y uno de los arquitectos más influyentes de la historia. Esto, debido a su estilo único, inspirado en la naturaleza y la geometría.

JEAN PAUL GAULTIER evocó al ballet y al futurismo ı Foto: Especial

La propuesta evoca, sin duda, a Gaudí, pues tiene figuras geométricas muy bien plasmadas, como escotes profundos cuadrados y triangulares, además de corsés alargados que terminan en pico. También muestra prendas con volúmenes orgánicos, mosaicos y estructuras que parecen desafiar la gravedad. La paleta de colores es en su mayoría neutra con tonos en blanco, negro, rosa pálido y destellos en verde, lila, azul y ámbar.

Y, finalmente, la casa de moda Jean Paul Gaultier inspiró su colección en los vestuarios creados para los ballets de la bailarina Régine Chopinot, fusionados con el futurismo y una estructura casi arquitectónica en cada prenda.

El director creativo de la firma, Duran Lantink, usó el tul como uno de los principales protagonistas de los atuendos, una corsetería reimaginada bajo una estética vanguardista y las siluetas con mucho volumen para darle un toque escultural a los looks.