Luz Carreiro muestra que el embarazo no es un freno para viajar

Con el embarazo suelen aparecer largas listas de recomendaciones y restricciones que llevan a muchas mujeres a pensar que deben poner su vida en pausa. Por ello, la idea de viajar durante esta etapa tan transformadora suele estar rodeada de dudas, miedos y mitos.

La creadora de contenido Luz Carreiro, también conocida como Bee Traveler, cuenta otra versión de cómo vivir el proceso de embarazo. En abril, la influencer anunció que se encontraba en la espera de su segundo hijo y ha demostrado que se puede seguir viajando, maternando y disfrutando de la vida en movimiento.

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“Cuando anuncié mi primer embarazo, mucha gente me dejó de seguir porque mi nicho era 100 por ciento de viajes y pensaron: ‘Ya se acabó la diversión, ya no habrá aventura porque va a ser mamá’. Existe la falsa creencia de que tienes que elegir un estilo de vida o el otro. Yo creo fielmente que ambos mundos se pueden compaginar perfectamente. Se puede seguir viajando en familia”, expresó Luz Carreiro en entrevista con La Razón.

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La viajera admitió que no le resultó complicado encontrar un balance entre ambas facetas. “Siempre he sido muy consciente de que la vida es por etapas y no estoy peleada con continuar una cuando estoy en otra. Tengo una dualidad muy fuerte entre la Luz a la que le encanta estar de ‘pata de chucho’ por el mundo y la Luz a la que le fascina estar en su casa decorando y regando las plantas”, dijo.

LA INFLUENCER y su familia en Lago Esmeralda, Canadá. ı Foto: Especial

También reconoció que la elección de tener un bebé junto a su novio, Diego Arroyo, llegó en un momento en que sabían que llevarían un ritmo “más tranquilo”. Sin embargo, los primeros meses transcurrieron mientras realizaban un viaje que, por sus estímulos y constantes cambios, llegó a resultar sensorialmente abrumador.

LA INFLUENCER y su familia en Lago Esmeralda, Canadá. ı Foto: Especial

“El primer trimestre me tocó en Asia y con lo que más sufrí fueron los olores. Son aromas muy diferentes a los de México y, como estaba muy sensible, absolutamente todo me daba asco. Estábamos en Bali y luego fuimos a Tailandia en familia; fue un viaje muy bonito, pero hasta la fecha me da coraje que mi único recuerdo vívido sea el asco y los olores”, admitió.

“En el primer trimestre, además, el cuerpo te pide dormir muchísimo. Reconocer en qué etapa estás ayuda a planear (mejor tus salidas)”, apuntó.

LA CREADORA de contenido visitó desde playas hasta montañas. ı Foto: Especial

Con 26 semanas de embarazo, aseguró que conserva suficiente energía para seguir viajando antes de entrar al tercer trimestre, por lo que ha optado por visitar sitios más relajados. “Ahorita cerramos con Cozumel y luego haremos viajes cortos en carro a lugares cercanos como Valle de Bravo o Acapulco, donde podamos ir y regresar fácilmente”, contó.

Esa elección, explicó, responde a que durante la gestación es preferible optar por escapadas donde sea posible descansar cuando el cuerpo lo necesita. “Un destino de relajación, una playa o un hotel all-inclusive definitivamente se acomodan muchísimo mejor. Todo depende de en qué fase del embarazo estés. Un turismo que requiera mucho caminar o mucho sol puede ser pesado”, recomendó.

LA CREADORA de contenido visitó desde playas hasta montañas ı Foto: Especial

Sobre los objetos que no pueden faltar en su maleta durante este periodo son: “¡Mis vitaminas y medicamentos principales! Algo para el reflujo, cositas para malestares típicos y también mi crema para la panza. Me gusta viajar lo más ligero posible”, apuntó.

A las personas gestantes con alma viajera, Luz Carreiro les recomendó que pierdan el temor a los mitos. “Siempre habrá gente que te meta miedo con el ‘no comas esto, no hagas el otro o no te metas al agua’. Hay que abrirse a que los mitos que nos contaban nuestras abuelitas ya no están tan actualizados”, pidió.