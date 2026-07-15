Los contrastes geográficos en México convierten al país en un lugar ideal para los amantes del senderismo, una actividad que te invita a retar a tu cuerpo y conectar con la naturaleza a través del movimiento. Desde imponentes cumbres que desafían la resistencia de los montañistas más experimentados, hasta veredas que atraviesan densas selvas tropicales y paisajes envueltos por la niebla, cada recorrido ofrece una vivencia distinta, en la que el entorno te sorprende a cada paso y recompensa el esfuerzo con vistas espectaculares.

El Tip: PARA escalar montañas es importante entrenar previamente con caminatas con inclinación y trabajar en la adaptación a la altura.

La diversidad del territorio también te permite encontrar opciones para todos los niveles. Y cada alternativa te brinda la oportunidad de disfrutar la riqueza natural del país a tu propio ritmo, mientras disfrutas de una aventura al aire libre.

Rutas de senderismo para vivir una aventura extrema en la naturaleza ı Foto: Especial

Sian Ka’An, Quintana Roo. En la costa caribeña de Quintana Roo se encuentra la Reserva de la Biósfera Sian Ka’an, un área declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1987. El espacio, rodeado de aguas cristalinas, cuenta con visitas guiadas para que conozcas “el lugar donde comienza el cielo”, según los mayas.

Entre las actividades para realizar en este lugar están: paseo en lancha, ciclismo, kayak, camping y claro, senderismo. Las caminatas recorren trayectos antiguos de la selva maya y te permite observar la flora y fauna, también puedes reservar una excursión para visitar la zona arqueológica de Muyil. Gracias a que la superficie es principalmente llana, no es demasiado exigente para los visitantes y se explora en alrededor de una hora.

LA RESERVA de la Biósfera Sian Ka’An ı Foto: Especial

Volcán Sierra Negra, Puebla. Dentro del Parque Nacional Pico de Orizaba, donde existen varias rutas de senderismo, se encuentra la quinta cumbre más alta de México con 4 mil 580 metros sobre el nivel del mar. A pesar de su altura, es considerada como una experiencia relativamente sencilla siempre que cuentes con una buena condición física.

SIERRA Negra en Puebla ı Foto: Especial

En el camino te vas a encontrar con rocas y terrenos inclinados. Después de tres horas llegarás a la cima y te recibirá el Gran Telescopio Milimétrico, el equipo óptico de plato único y movible más grande del mundo, además durante el recorrido obtienes la vista perfecta al Citlaltépetl (Pico de Orizaba), el volcán más alto de Norteamérica.

PARQUE NACIONAL Pico de Orizaba. ı Foto: Especial

Barrancas del Cobre, Chihuahua. El sistema de barrancas más grande del planeta se ubica en la Sierra Tarahumara, un espacio con varias opciones para los aventureros. El circuito más sencillo es el de Piedra Volada que comprende 1.5 kilómetros por el sendero panorámico del divisadero, atravesando puentes colgantes, miradores y puestos de artesanías. Para vistas más profundas, puedes realizar la ruta del Monte Mogótavo, con vistas panorámicas a las Barrancas del Cobre desde una elevación mayor y una distancia aproximada de 4.61 kilómetros.

Si buscas un mayor reto puedes realizar un hike de 18 kilómetros donde te adentrarás en el paisaje. La zona cuenta con diversos hoteles y cabañas para descansar, además de un teleférico en el que puedes conocer el destino desde las alturas y sin cansarte.

Parque Metropolitano de León, Guanajuato. Si buscas una alternativa boscosa y apta para todo público sin alejarte mucho de la comodidad urbana, tienes que conocer este parque de más de siete kilómetros sin desniveles pronunciados, perfecto para mantener un ritmo constante de carrera o disfrutar de una caminata relajante.

PARQUE Metropolitano de León. ı Foto: Especial

528 mil 148 hectáreas tiene de superficie la Reserva de la Biósfera Sian Ka’an

Si lo que buscas es subir el nivel de aventura, Guanajuato ofrece una amplia variedad de ecosistemas. La Sierra Gorda y los pueblos mágicos de Xichú y Atarjea cuentan con trayectos de distintos grados de dificultad y vistas espectaculares. Al final, cada vereda se convierte en una oportunidad para despejar la mente, marcar el ritmo con la respiración y conquistar terrenos que exigen lo mejor de ti.