Mezcal Mitre convierte una cata en una experiencia sensorial

La clásica botella con la figura de un jaguar.

No todas las degustaciones terminan con una obra de arte en las manos. En la experiencia organizada por Mezcal Mitre en la Ciudad de México, cada asistente no sólo descubrió los aromas y sabores de un espadín oaxaqueño, sino que también intervino su propia botella inspirada en el emblemático jaguar negro de la marca, una pieza que, una vez vacía, se transforma en objeto decorativo y de colección.

La velada reunió cata, coctelería y una actividad artística en la que los invitados decoraron las icónicas botellas, mientras conocían el trabajo artesanal que existe detrás de cada una de ellas. El resultado fue una celebración en la que el mezcal dejó de ser únicamente una bebida para convertirse en una expresión de diseño y cultura mexicana.

El Dato: Ha recibido la Medalla Gran Oro 2019 de la Academia del Mezcal y del Maguey y una Doble Medalla de Plata en el San Francisco World Spirits Competition.

Durante la presentación, Valeria Krampus, embajadora de Mezcal Mitre, explicó que la marca nace en Santiago Matatlán, Oaxaca, considerado la capital mundial de esta bebida, y que su portafolio busca responder a distintos perfiles de consumidores.

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“Somos un mezcal de Oaxaca, de Santiago Matatlán para ser exactos, y tenemos diferentes productos para distintos perfiles. Hoy nos vamos a basar en nuestra presentación favorita, una de las botellas más vendidas, justamente porque es una cabeza de jaguar negro que parece estar hecha de jade”, comentó Valeria Krampus.

Las personas pintaron su propia botella de mezcal. ı Foto: David Patricio|La Razón

La figura del jaguar no es casual. Es el símbolo que identifica a Mezcal Mitre y rinde homenaje a uno de los animales más representativos de las culturas prehispánicas mexicanas, asociado con la fuerza, el poder y la nobleza. La marca convirtió ese emblema en el diseño de una botella que ha logrado distinguirse por su estética y su propuesta artesanal.

El protagonista de la cata fue el Mezcal Mitre Espadín Joven, elaborado con 100 por ciento agave espadín, de 40 grados de alcohol y producido de manera artesanal mediante cocción en hornos de piedra, fermentación natural y doble destilación en alambiques de cobre.

Pero más allá de la técnica, la embajadora destacó el carácter amable del destilado.

Asistentes disfrutaron de una Margarita Frozen de Mango, con Mezcal Mitre, la fruta protagonista, licor de naranja y limón. ı Foto: David Patricio|La Razón

“Las características principales que podemos detectar son tres notas: ligeramente dulce, ligeramente ahumado y una nota herbácea. A nosotros nos gusta que resalte mucho más esa parte del agave y no hacer mezcales tan ahumados, porque muchas veces ese ahumado termina disfrazando las notas que queremos rescatar”, explicó Valeria Krampus.

Esa búsqueda de equilibrio, dijo, convierte a Mitre Espadín en una opción ideal tanto para conocedores como para quienes apenas comienzan a descubrir el vasto universo mezcalero.

“Es un mezcal muy suave, muy fácil de tomar y muy amigable con todos los paladares. Incluso para las personas que se están iniciando en el mundo del mezcal o que nos dicen: ‘Quiero probar uno, pero que no sea tan fuerte’”, señaló.

Aunque reconoció que el destilado funciona muy bien en coctelería, la embajadora de Mezcla Mitre recomendó disfrutarlo derecho para apreciar toda su complejidad.

Mientras intervenían la botella, degustaban. ı Foto: David Patricio|La Razón

“Este tipo de mezcal lo recomiendo más tomarlo solo, justamente para entender todo el proceso que tiene un mezcal tan complejo como éste”, dijo.

Como parte de la experiencia sensorial, también se preparó un coctel tropical con notas cítricas y mango, elaborado con uno de los productos experimentales de la casa, pensado para mostrar otra cara del mezcal y acercarlo a consumidores que buscan propuestas más frescas y ligeras.

Entre sorbos, pinceles y conversación, los asistentes transformaron las botellas en piezas personalizadas, recordando que detrás de cada etiqueta existe un proceso artesanal que comienza varios años antes, con la maduración del agave espadín en los campos oaxaqueños.

Así, la noche dejó claro que, cuando tradición, diseño y creatividad se encuentran, el mezcal también puede contarse como una experiencia que permanece después del último brindis.

MEZCLA IDEAL PARA DISFRUTAR. Este mezcal resulta ser una buena opción para acompañar ensaladas mediterráneas, ceviches y mole servido a temperatura ambiente sin proteína, como degustación con tostadas de maíz azul.

La marca también recomienda beberlo solo, ya que su perfil suave permite apreciar mejor las notas del agave espadín.

Sin embargo, si lo tuyo son los cócteles, la Margarita Frozen de Mango es la opción. Se elabora con Mezcal Mitre, mango congelado, licor de naranja, jugo de limón, jarabe natural y hielo. Es una delicia al paladar.