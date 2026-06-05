Reinventar el pasado: el nuevo rostro de la belleza es tecnológico

El World Trade Center de la Ciudad de México se convirtió en el escenario de una evolución histórica dentro de la industria de la belleza. Con una velada que fusionó innovación, legado y cultura, una de las firmas cosméticas más emblemáticas a nivel global celebró 140 años de historia, marcando el inicio de una era más ágil, tecnológica y conectada con las nuevas generaciones.

La firma se redefine hoy bajo el concepto de FemTech: una visión que adopta la dinámica de una startup digital enfocada en la tecnología, el bienestar integral y el empoderamiento femenino, sin perder la esencia cercana que la vio nacer.

La conducción del evento estuvo a cargo de la conductora Tania Rincón, quien lideró un conversatorio con destacadas mujeres que están transformando la conversación pública en México desde diversas trincheras:

TE RECOMENDAMOS: Guía de las 50 mejores panaderías Alcaldía Miguel Hidalgo presume el horno más dulce de la CDMX

Olimpia Coral: Activista y creadora de la Ley Olimpia, un pilar en la seguridad digital de las mujeres.

Maca Carriedo: Periodista y presentadora que ha hecho de la autenticidad su mayor estandarte.

Katia Itzel García: Árbitra con insignia FIFA, referente de disciplina en el deporte nacional.

Mamen Díaz: Cofundadora de Sin Reglas, voz clave en la visibilización de la menopausia y la salud femenina.

En el evento también estuvieron presentes Francisco Demesa, Director General de Natura Avon México, y Ana Menéndez, Directora de Marketing de Avon México.

Tania Rincón ı Foto: Especial

“Evolucionar también significa transformarse, sin perder aquello que nos conecta con las personas”, se escuchó como una de las premisas centrales de la noche, resonando con el propósito de una industria que ya no solo vende productos, sino que amplifica causas.

Entre la “newstalgia” y los sentidos

El evento ofreció una experiencia inmersiva donde el ADN histórico de la compañía se reinterpretó para el público actual. A través del concepto de “newstalgia” —traer de vuelta íconos del pasado con una visión moderna y tecnológica—, se presentó una colección icónica que rinde tributo a sus productos más emblemáticos.

La velada también estimuló los sentidos de los asistentes. La experta perfumista Andy Quiroga guio un recorrido sensorial complementado por una barra de bebidas inspiradas en fragancias clásicas y una propuesta gastronómica temática. La atmósfera musical estuvo a cargo de la DJ Tat de León, inyectando un espíritu contemporáneo a la celebración.

Un homenaje a las historias de esfuerzo

El cierre de la noche tuvo una alta carga emotiva con la presentación musical de Camila Fernández, quien se sumó a un brindis en honor a las representantes y consultoras que han construido la historia de la marca generación tras generación.

Camila Fernández ı Foto: Especial

Nacida hace más de 140 años —en una época donde las mujeres aún no tenían acceso a la mayoría de los espacios laborales—, la firma recordó que su origen no estuvo en laboratorios ni oficinas corporativas, sino en la puerta de los hogares, abriendo oportunidades. Hoy, esa misma red se reprograma y mira hacia el futuro, demostrando que la verdadera belleza radica en la capacidad de reinventarse.