Día del Tequila: el elixir mexicano que conquista las mesas del mundo

El tequila no necesita presentación. Basta escuchar su nombre para pensar en México. Sin embargo, detrás de cada copa o caballito hay una historia de tradición, paisaje, gastronomía y orgullo nacional que este 24 de julio, en el Día Internacional del Tequila, encuentra el pretexto perfecto para celebrarse. Lo que alguna vez fue una bebida asociada únicamente a las fiestas, hoy es un embajador de la cultura nacional, una industria que mueve millones de dólares y un ingrediente que ha conquistado las cocinas y barras más prestigiosas del planeta.

Su origen está íntimamente ligado al agave tequilana Weber variedad azul y a la tierra donde nace. Aunque su Denominación de Origen comprende municipios de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas, es el estado jalisciense el que resguarda el corazón de esta tradición. Ahí, entre paisajes agaveros reconocidos como Patrimonio Mundial por la UNESCO, generaciones de jimadores y maestros tequileros han perfeccionado el proceso artesanal.

Los jimadores mantienen la tradición. ı Foto: Especial

La dimensión de esta bebida también puede medirse en cifras. El Consejo Regulador del Tequila reporta que existen 206 empresas productoras y dos mil 991 marcas registradas, una muestra del crecimiento de una industria que no deja de expandirse. Tan sólo en 2024 se elaboraron cerca de 496 millones de litros, de los cuales 400.3 millones fueron exportados, llevando el tequila a más de 120 países. Estados Unidos continúa como el principal mercado, aunque Europa y Asia han incrementado de forma constante su consumo durante la última década.

Pero el tequila ya no sólo se bebe. También se cocina. Su versatilidad lo ha convertido en un ingrediente habitual de la alta gastronomía, a la que aporta notas herbales, cítricas, minerales o avainilladas a recetas de mariscos, carnes, salsas, postres, chocolates e incluso helados.

Los chefs mexicanos lo utilizan para flambear, marinar, reducir o crear glaseados que resaltan los sabores de ingredientes locales, mientras que sommeliers lo recomiendan como acompañante de menús completos.

En La cofradía hay barricas como habitaciones. ı Foto: Especial

Mientras que la coctelería también vive una auténtica revolución. Además de clásicos como la margarita, la paloma o la batanga, la bebida mexicana protagoniza creaciones contemporáneas elaboradas con café, cacao, frutas tropicales, infusiones y destilados artesanales, demostrando que su complejidad aromática puede competir con los grandes espirituosos del mundo.

Y hablar de tequila también significa hablar de turismo. Cada julio, miles de visitantes llegan a Jalisco para recorrer las rutas tequileras, caminar entre interminables campos de agave y conocer el proceso de producción desde la jima hasta el añejamiento en barricas. Experiencias en tren como el Tequila Express y el José Cuervo Express permiten viajar desde Guadalajara hasta el Pueblo Mágico de Tequila entre degustaciones, música y paisajes que resumen buena parte de la identidad mexicana.

Un paseo en el tren Tequila Express. ı Foto: Especial

A ello se suman recorridos por destilerías emblemáticas como Casa Sauza o Hacienda La Cofradía, donde el visitante puede participar en demostraciones de jima, preparar un cantarito, recorrer museos, disfrutar de experiencias gastronómicas e incluso hospedarse en habitaciones con forma de enormes barricas, una propuesta que convierte al tequila en mucho más que una bebida.

En tiempos donde las tendencias cambian a toda velocidad, esta bebida mantiene intacta su esencia. Continúa siendo el compañero de los grandes festejos, el protagonista de incontables brindis y una de las cartas de presentación más exitosas de México ante el mundo. Por eso, el Día Internacional del Tequila no sólo celebra un destilado: reconoce una herencia cultural que ha sabido evolucionar sin perder el sabor de sus raíces.