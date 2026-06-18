Jalisco, una ruta entre artesanías, haciendas y tequila

El Santuario de Nuestra Señora de la Soledad, en Tlaquepaque.

Guadalajara recibe al mundo con futbol, pero Jalisco tiene preparada una experiencia mucho más amplia que la que ocurre dentro de un estadio. Mientras miles de aficionados llegan para vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026, a pocos kilómetros de la capital tapatía se despliega una ruta capaz de resumir buena parte de la identidad mexicana: talleres artesanales, antiguas haciendas, gastronomía tradicional y paisajes de agave que parecen extenderse hasta el horizonte.

La travesía inicia en Tlaquepaque, uno de los rincones más emblemáticos del área metropolitana de Guadalajara. Basta recorrer sus calles empedradas para comprender por qué es considerado uno de los principales centros culturales del país. Las fachadas de colores, los portales coloniales y los patios llenos de bugambilias crean una atmósfera donde la historia parece convivir naturalmente con la vida cotidiana.

El Tip: los destinos Tlaquepaque, Tequila y la ruta de haciendas están cerca de Guadalajara. El trayecto no pasa de la hora.

En este destino el arte está presente en cada esquina. Galerías, tiendas especializadas y casonas convertidas en espacios culturales exhiben piezas elaboradas por artesanos provenientes de distintos estados de la República. Cerámica, textiles, cartonería, joyería y esculturas muestran la riqueza creativa de comunidades que han preservado técnicas ancestrales durante generaciones.

El legado de artistas como Sergio Bustamante también forma parte del paisaje local. Sus figuras fantásticas y sus emblemáticas aves ayudaron a proyectar internacionalmente la vocación artística de un sitio que ha sabido evolucionar sin perder sus raíces. Caminar por Tlaquepaque significa descubrir constantemente detalles que transforman una simple visita en una experiencia cultural.

Degusta una deliciosa y tradicional birria. ı Foto: Flickr y Sectur Jalisco

La gastronomía ocupa un lugar igual de importante. Restaurantes instalados en antiguas casonas permiten disfrutar especialidades regionales en medio de jardines, fuentes y música tradicional. Las largas sobremesas se convierten en parte fundamental.

La siguiente escala es hacia una faceta distinta del estado. Lejos del movimiento urbano aparecen antiguas haciendas rodeadas por extensiones verdes donde el tiempo parece transcurrir con mayor calma. Han encontrado una nueva vida como refugios turísticos que combinan historia, naturaleza y confort.

Algunos sitios para visitar en Tlaquepaque. ı Foto: Flickr y Sectur Jalisco

Algunos sitios para visitar en Tlaquepaque. ı Foto: Flickr y Sectur Jalisco

Los visitantes pueden recorrer invernaderos, participar en actividades agrícolas, conocer procesos de cultivo y disfrutar de ingredientes frescos cosechados en el propio entorno. La experiencia ofrece una conexión poco habitual con el campo mexicano y permite comprender la relación que existe entre la tierra, la gastronomía y las tradiciones locales.

Los jardines perfectamente cuidados, las construcciones históricas y los amplios espacios abiertos convierten la estancia en una pausa bienvenida para quienes buscan alejarse del ritmo acelerado de la ciudad mundialista.

Admira los paisajes agaveros en Tequila. ı Foto: Flickr y Sectur Jalisco

La ruta encuentra uno de sus momentos más espectaculares en Tequila. Conforme avanza el camino, los paisajes se transforman en una inmensa alfombra azul verdosa formada por miles de agaves. Las hileras parecen perderse en el horizonte y ofrecen una de las imágenes más reconocibles de México ante el mundo.

El Pueblo Mágico conserva el encanto de las localidades que crecieron alrededor de una tradición centenaria. Sus calles invitan a caminar sin prisa, visitar tiendas de productos regionales y descubrir la historia detrás de una bebida que es símbolo nacional.

Los recorridos por las destilerías permiten conocer cada etapa del proceso productivo, desde la jima de la planta hasta el añejamiento en barricas. Más que una visita turística, se trata de una inmersión en el patrimonio cultural de una región que ha construido parte de su identidad alrededor del agave.

Las catas guiadas ayudan a descubrir matices que muchas veces pasan desapercibidos. Notas herbales, cítricas, especiadas y amaderadas aparecen conforme los expertos explican cómo influyen el tiempo, la madera y los métodos de producción en cada etiqueta.

Entre arte popular, antiguas haciendas y campos de agave, Jalisco demuestra su riqueza en este Mundial.