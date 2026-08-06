Captan a gobernadora Layda Sansores en vuelo premier rumbo a Madrid | VIDEO

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, fue cachada viajando en clase premier a Madrid, acompañada por su hermana Laura Sansores, presidenta del DIF Estatal y al menos dos personas más.

El vuelo comercial que trasladó a Layda Sansores a España se realizó el martes 4 de agosto, y despegó de la Ciudad de México para, después de 11 horas de vuelo, aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Fue hasta este miércoles que se filtraron imágenes y videos de Layda Sansores en clase premier de la aeronave, lo cual de inmediato desató críticas en redes sociales, puesto que ella pertenece al partido Morena y uno de los fundamentos por los que se rige es el de la austeridad.

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Los boletos en clase premier oscilan los 44 mil pesos, considerándose que es temporada vacacional, es decir, por las cuatro personas sería un total de $170,000.

Este hecho ocurrió después de que Layda Sansores rindiera su V Informe de Gobierno, y el viaje sería parte de las vacaciones de la gobernadora.

🔴Captan a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, viajando a Madrid, España, en la clase Premier de Aeroméxico.



Sansores iba acompañada por su hermana Laura Sansores, presidenta del DIF estatal, y al menos dos personas más.



📹@latinus_us pic.twitter.com/shQDiMRSjE — Azucena Uresti (@azucenau) August 5, 2026

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FGR