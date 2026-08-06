México sirve al mundo su mejor cerveza

Cada primer viernes de agosto, el mundo levanta el tarro para celebrar el Día Internacional de la Cerveza. En México, el brindis tiene un significado especial: no sólo es una de las bebidas más arraigadas en la cultura gastronómica nacional, también representa una de las industrias más sólidas del país, con presencia en decenas de mercados internacionales, una extensa cadena de valor y una derrama económica que alcanza desde el campo hasta la tiendita de la esquina.

La cerveza local vive un momento privilegiado. Nuestro país ocupa el cuarto lugar mundial en producción, sólo detrás de China, Estados Unidos y Brasil, y mantiene el liderazgo como primer exportador de cerveza del planeta. De acuerdo con Cerveceros de México, una de cada cinco cervezas que se consumen en el mundo es orgullosamente mexicana, un dato que confirma el prestigio internacional alcanzado por las etiquetas nacionales.

El Dato: Corona y Modelo están entre las cuatro marcas más valiosas del planeta, mientras que Victoria y Tecate también aparecen dentro del Top 12.

“México es una potencia cervecera”, afirmó Karla Siqueiros, directora general de Cerveceros de México, al destacar que detrás de cada botella existe una compleja cadena productiva que involucra a miles de familias y empresas. “La cerveza forma parte de nuestra vida, acompaña la gastronomía, es parte de nuestra identidad y cultura”, señaló.

La historia de esta bebida comenzó hace miles de años en Mesopotamia, donde los primeros pueblos descubrieron que la fermentación de los cereales podía dar origen a una bebida refrescante. Siglos después llegó a México con los españoles, pero fue durante el siglo XIX cuando nacieron las grandes cervecerías nacionales que terminarían convirtiendo al país en una referencia internacional.

Hoy, la cerveza es mucho más que una bebida. La industria genera más de 715 mil empleos directos e indirectos, mientras alrededor de cinco mil familias agricultoras cultivan la cebada maltera, que da origen a gran parte de la producción nacional. Además, 73 por ciento de los insumos utilizados es de origen mexicano, lo que fortalece la economía interna y reduce la dependencia del exterior.

68 litros anuales es el consumo de un mexicano

Otro eslabón fundamental son las cerca de 800 mil tiendas de abarrotes, donde la venta de cerveza representa entre 30 y 40 por ciento de sus ingresos, convirtiéndose en un motor económico para pequeños comercios distribuidos en todo el país.

La relevancia del sector también se refleja en las inversiones. La industria anunció recientemente seis mil 347 millones de dólares para ampliar plantas, modernizar procesos y fortalecer la proveeduría nacional, con el objetivo de incrementar la capacidad productiva y mantener la competitividad a nivel mundial. De tal forma que se fortalece.

El impacto de esta industria se refleja al señalar que la cerveza representa “una derrama económica tan importante, genera tantos empleos y es motivo de orgullo por lo que México significa a nivel mundial”.

Sin embargo, el crecimiento del sector también ha venido acompañado de una mayor responsabilidad social. Cerveceros de México informó que en los últimos cinco años se han destinado más de mil millones de pesos a campañas de prevención y consumo responsable, además del impulso a productos con menor graduación alcohólica y cerveza sin alcohol que ganan terreno.

“No nos importa el dinero que provenga del bolsillo de un menor de edad”, subrayó Karla Siqueiros al reiterar la campaña “Si es menor, no hay alcohol”, dirigida para evitar el consumo entre adolescentes.

Para la creciente industria, el reto actual consiste en seguir innovando sin perder aquello que distingue a la cerveza mexicana: calidad, tradición y orgullo nacional. La tradicional bebida es, ante todo, “un catalizador de momentos”. Una definición que explica por qué sigue acompañando celebraciones, festividades, reuniones familiares, comidas y brindis que forman parte de la memoria colectiva.

Las mexicanas más famosas del mundo

1. Corona Extra. Es la que mayores ventas registra y es reconocida a nivel internacional. Se comercializa en más de 180 países.

2. Modelo Especial. Desde 2023 es la más comprada en Estados Unidos y mantiene una fuerte presencia en el mundo.

3. Pacífico Clara. Originaria de Maza-tlán, Sinaloa. Es una de las bebidas con mayor crecimiento en Norteamérica y Europa, muy apreciada por su estilo lager.

4. Victoria. Es la que tiene más antigüedad en Grupo Modelo (1865). Es una de las marcas queridas en México y figura entre las cervezas de mayor valor a nivel mundial.

5. Tecate. Nacida en Baja California. Tiene una enorme presencia en el país y Estados Unidos, especialmente en la frontera norte.