La tendencia de labiales para crear tu propio color y expresar tu personalidad

¿Delineador café, lipstick rojo y una capa de gloss transparente? Lo que hace unos años habría parecido una mezcla arriesgada, hoy es una de las tendencias favoritas del momento. Los lip combos dejaron de ser el secreto mejor guardado de los maquillistas para convertirse en la forma favorita de las mujeres para experimentar con su imagen.

La técnica es sencilla: combinar dos o más productos, es decir, delineador, barra de labios y brillo, para crear un tono 100 por ciento personalizado. El resultado son unos labios con dimensión, volumen natural y una textura impecable que se aleja por completo del acabado plano de un solo labial.

Más que una tendencia viral

Esta tendencia de maquillaje de labios no se queda en una moda pasajera de TikTok, sino que responde a una forma mucho más libre de relacionarse con la belleza, donde la creatividad le gana a las reglas estricta y cada mezcla funciona como un sello personal.

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Los lip combos son la tendencia del momento ı Foto: Cortesía

Según el estudio Sácateladuda: Maquillaje y Autoestima, realizado por Avon y Gentedemente, el 84 por ciento de las mexicanas usa el maquillaje para resaltar sus rasgos favoritos, no para ocultarlos. Además, un 80 por ciento asegura que es su herramienta clave para expresar su personalidad.

Esto explica por qué se están dejando atrás los tonos tradicionales para probar con nuevas texturas, pigmentos y acabados.

El poder de un labial colorido

El poder de un labial va mucho más allá de lo estético. El estudio antes mencionado también revela que el 69 por ciento de las mujeres en México percibe el maquillaje como un elemento “energético”: basta aplicar una buena dosis de color en los labios para proyectar una imagen más segura y activa al instante, incluso llevando el resto del rostro al natural.

Un labial colorido transforma la actitud ı Foto: Cortesía

Para lograr este efecto sin complicaciones, la clave está en elegir fórmulas versátiles y pigmentadas que permitan construir capas sin sentirse pesadas. Como es el caso de Ultra Color de Avon que tiene una amplia variedad que permite mezclar, superponer y descubrir combinaciones inesperadas sin arruinar el resultado.

Si los lip combos se apoderaron del momento no es solo por el impacto visual que consiguen en los labios, sino por lo que representan: la libertad de salir de la rutina, experimentar sin juzgarse y proyectar quién eres a través del color.