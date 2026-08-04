Adapta tu hogar para consentir a tu gatito sin perder estilo

Si eres dueño de un gato, desde hace mucho tiempo, seguro te has dado cuenta que se requieren ciertas adaptaciones en la casa para asegurar el confort de tu minino, sin dejar de lado el tuyo.

Aunque muchos se dejan intimidar por sus garritas que afilan en las patas de los muebles, estas adorables mascotas se convierten en la mejor compañía silenciosa y acogedora una vez que logras acomodar el espacio a sus necesidades.

El Tip: Ubica los platos de comida de tu gato en una zona separada de su fuente de agua por al menos un par de metros.

Por ello, con motivo del Día del Gato, instaurado por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) cada 8 de agosto, en La Razón te compartimos las mejores recomendaciones para que tu casa sea totalmente cat-friendly sin perder el estilo.

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Hay varios elementos importantes para que tu michi pueda vivir una vida plena dentro del hogar. Uno de los más importantes es que tenga dónde jugar y para ello, es indispensable que haya un espacio en el que pueda saltar para alcanzar zonas altas, donde los felinos se sienten mucho más seguros.

El Dato: LAS MUDANZAS pueden estresar a los gatos, así que antes de algún cambio, identifica si tiene síntomas como modificaciones en el tiempo de sueño.

Lo que más se utiliza para que la casa no parezca un parque de juegos de mascotas son las repisas flotantes y crear circuitos a través de ellas. Si incluyes algún color en particular, puedes hacer que también destaque de manera decorativa y, si además las combinas con cuadros, plantas u otros elementos, lograrás que se integren de manera más orgánica a la pared de tu hogar.

Adquiere repisas flotantes. ı Foto: Pexels

Para evitar que las patas de tus mesas, sillas y otros muebles de la sala queden destruidos, considera la colocación de rascadores en lugares estratégicos de toda la vivienda.

Recuerda que los gatos no rascan por rebeldía, es su manera de marcar territorio, mudar uñas y hasta estirar sus músculos. Por ello, te recomendamos colocar juguetes en zonas de paso y donde duermen. Hay varios que se pueden adaptar a tu hogar, desde postes verticales, algunos que se fijan en esquinas y paredes o hasta las populares torres que combinan plataformas y “cuevas” para cuando tus mascotas quieran privacidad.

Elige telas que no puedan rasgar. ı Foto: Pexels

Otro detalle indispensable es saber qué telas son adecuadas y cuáles no para tu casa con gatos. Dile sí a la microfibra, terciopelo sintético, la Performance/Pet-friendly y piel sintética de alta densidad, y evita el lino abierto, la lana, los tejidos de punto o con texturas marcadas. De este modo, sus uñas no podrán engancharse ni jalar hilos y la vida de estos productos será más larga.

Ten plantas que no sean tóxicas. ı Foto: Pexels

Si vives en un piso alto, considera la protección de ventanas y balcones con redes invisibles o marcos de aluminio minimalistas que no arruinan la vista, pero te darán la seguridad de que tu gatito no saltará por la ventana si ve a un pájaro que se quiera almorzar.

También es recomendable utilizar organizadores de cables rígidos o mangueras espirales de diseño para proteger a los cables de sus colmillos y a ellos de la electricidad.

Selecciona su lugar de descanso. ı Foto: Pexels

Finalmente, si eres un amante de las plantas, opta por especies seguras para los felinos, como las calateas, las orquídeas o la palmera areca, y mantén los lirios, tulipanes y hortensias fuera de su alcance, ya que son tóxicas para ellos.

Recuerda que transformar tu hogar en el verdadero reino de tu gato se trata de diseñar un espacio donde haya un equilibrio entre la estética humana y el instinto animal.

Un lugar seguro

Si estás por adoptar un minino, te aconsejamos lo siguiente.

GUARDA objetos pequeños y afilados, como alfileres y agujas.

QUITA bolsas de plástico y objetos de espuma, porque si los comen, tu mascota puede atragantarse.

PON tus medicamentos en un lugar seguro y fuera de su alcance.

ES MEJOR no tener plantas que son tóxicas para ellos, como azalea, guisantes de olor o muérdago.

REVISA ventanas, balcones y escaleras para hacer las adecuaciones necesarias.

ADQUIERE rascadores estáticos semejantes a un mueble y que sean fáciles de mover.

TEN recipientes profundos y fáciles de limpiar para su comida y agua.

ALEJA los cables sueltos y protégelos con fundas, ya que al morderlos pueden provocar descargas eléctricas.