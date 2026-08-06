Dulce verano de Layda

Nos hacen ver que mientras millones de mexicanos aprovecharon las vacaciones de temporada para viajar, muy pocos tuvieron la oportunidad de hacerlo con el estilo y el presupuesto de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, a quien se le vio —una vez más— con pasaje de lujo rumbo a Madrid, España. Nos señalan que no es que esté mal que la morenista se dé sus gustitos, el tema es que el choque y el escándalo siempre parten de las formas —un vuelo de categoría Premium, con asientos tipo cama, alimentos y bebidas gourmet, amenidades y abordaje preferencial— que contrastan con la realidad del estado que, nos recuerdan, administra hasta con amenazas de no pagar la luz cuando el recibo supera el presupuesto del cajón. Casos como éstos ya parecen relato viejo: porque no faltó quien recordara que en 2024 fue vista en un vuelo entre Madrid y la Ciudad de México y, que en 2025, hizo escala rumbo a Ámsterdam, ocasiones en las que la austeridad también se tomó un descanso.

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